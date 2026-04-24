مقتل 13 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة (الدفاع المدني في القطاع)

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 13 فلسطينيا جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة في القطاع، من بينهم ثمانية في هجوم على سيارة للشرطة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرقه، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي القصف بشكل شبه يومي.

وأفاد الدفاع المدني التابع لحماس بمقتل ثمانية أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وبحسب وزارة الداخلية في القطاع، اثنان من القتلى هما من ضباط الشرطة.

وفي حادث منفصل، قُتلت امرأة مع طفليها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل قرب مستشفى كمال عدوان بشمال غزة.

وفي هجوم ثالث استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة أخرى للشرطة في مدينة غزة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، بحسب الدفاع المدني.

وأكدت وزارة الداخلية أن القتيلين كانا ضابطي شرطة.

وفي مستشفى الشفاء، قال محمد القصاص الذي قتل شقيقه في الضربات، لوكالة فرانس برس “الحرب لم تتوقف أبدا… هذا ليس عدلا”.

وأكد مستشفيا الشفاء وناصر في غزة سقوط القتلى، ونشرا أسماء 12 قتيلا من الضحايا ال13.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.

وأصدر الجيش لاحقا بيانا مقتضبا جاء فيه “في وقت سابق اليوم (الجمعة)، رصد جنود إسرائيليون تابعون للقيادة الجنوبية مسلحين ارهابيين من حركة حماس في شمال قطاع غزة كانوا ينشطون على مقربة منهم وشكلوا تهديدا لهم. ولإزالة هذا التهديد، تم القضاء على المسلحين في غارة جوية”.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في مستشفى الشفاء، أقارب بعض الضحايا يبكون، بينما تم إخراج ثلاث جثث على الاقل من المشرحة.

وفي خان يونس، شاهد مصور وكالة فرانس برس أشخاصا يتجمهرون حول هيكل سيارة محترقة على طريق ترابي وسط مخيم.

ونددت حماس ب”القصف الصهيوني الهمجي الذي يطال كافة أنحاء قطاع غزة منذ صباح اليوم”، مستنكرة “تقاعس الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي في الاضطلاع بالمسؤوليات تجاه وقف الجرائم المستمرة بحق شعبنا”.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر حيز التنفيذ قتل ما لا يقل عن 792 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة جنود في غزة منذ بدء الهدنة.

