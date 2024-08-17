مقتل 2 من حماس في ضربة جوية إسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت إسرائيل إنها قتلت اثنين من كبار أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في ضربة جوية استهدفت سيارتهما في جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت، وزعمت أنهما متورطان في قتل إسرائيلي.

وفي بيان مشترك قال جهاز الأمن الداخلي والجيش الإسرائيلي إن عضوي حماس هما أحمد أبو عرة ورأفت دواسي وإنهما من شمال الضفة الغربية حول جنين.

وفي بيان قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إنها تنعى اثنين من مقاتليها الذين لقيا حتفهما في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنين.

وورد في البيان “”نزف الشهيدين رأفت دواسي وأحمد أبو عرة اللذين ارتقيا جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهما في جنين”.

وقال البيان الإسرائيلي إن عضوي حماس كانا ضالعين في التخطيط لهجوم إطلاق نار في الأسبوع الماضي في غور الأردن بالضفة الغربية حيث قُتل إسرائيلي يدعى يوناتان دويتش.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار على طريق رئيسي في الضفة الغربية المحتلة في 11 أغسطس آب، مما أسفل عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وفي وقت لاحق من اليوم قالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها في الضفة “أجهزوا على جندي من المسافة صفر قرب مستوطنة محولا وعادوا لقواعدهم سالمين”.

وذكرت حماس أن العملية جاءت ردا على غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة، حيث قال الدفاع المدني إنها أسفرت عن مقتل 90 على الأقل.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي وسط المزيد من المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين اليهود وهجمات ينفذها فلسطينيون في الشوارع.

وقتل مستوطنون إسرائيليون فلسطينيا واحدا على الأقل يوم الخميس في هجوم على قرية بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وهو ما نددت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويأتي العنف في الضفة الغربية في الوقت الذي من المقرر أن تستأنف فيه هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ 10 أشهر.

وتهدد حرب غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية باتساع نطاق الصراع إقليميا ليشمل إيران ووكلائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.