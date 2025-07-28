مقتل 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية في قطاع غزة (الدفاع المدني)

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قُتل 26 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بجروح الإثنين بنيران الجيش الإسرائيلي وغاراته في مختلف أنحاء غزة، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المدمر والذي يتضوره سكانه جوعا.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد أخر في غارة إسرائيلية بعد الظهر، استهدفت دراجة توكتوك في بلدة القرارة في خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أكد بصل سقوط “ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا” في حي الدرج في مدينة غزة.

وأوضح أن عشرة أشخاص قتلوا وأًصيب خمسون آخرون بجروح في غارتين في خان يونس في جنوب القطاع استهدفت إحداهما شقة سكنية في منطقة المواصي، والثانية منزلا من ثلاثة طوابق في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.

كما قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي في وسط القطاع.

من جهة ثانية قال بصل إن 7 أشخاص قتلوا منذ صباح اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي الذي استهدف تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع.

وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع في بيان أنه استقبل “7 شهداء و22 إصابة”.

وأشار بصل إلى إطلاق نار في محيط منطقة الشاكوش قرب مركز مساعدات في شمال غرب رفح، ما تسبب بإصابات.

وأفاد شهود أن آلاف الأشخاص تجمعوا منذ الفجر قرب مراكز توزيع المساعدات في خان يونس ورفح في جنوب القطاع، وقرب جسر وادي غزة في الوسط، في محاولة للحصول على مواد غذائية.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة منير البُرش أن رضيعا توفي صباحا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة “نتيجة سوء التغذية ونقص حليب الأطفال والمجاعة”.

وقال مصدر في هيئة المعابر التي تديرها حماس إن إسرائيل “تواصل عرقلة إدخال المساعدات” من مصر. وقال إن “الاحتلال يمارس دعاية كاذبة لتضليل العالم ويوهم الرأي العالمي بتخفيف المجاعة التي يتسبب بها”.

وتابع “سمحت سلطات الاحتلال أمس (الأحد) بإدخال عدد محدود جدا من الشاحنات… مخازن الأونروا والأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية الدولية في غزة لاتزال فارغة”.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الأحد من أن سوء التغذية في غزة بلغ “مستويات مقلقة جدا”، مشيرة إلى أن “الحظر المتعمّد” على إدخال المساعدات أودى بحياة كثر وكان من الممكن تفاديه.

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياته العسكرية بين العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) والثامنة مساء (17,00 بتوقيت غرينتش)، في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وتحت ضغط دولي استؤنفت عمليات إسقاط المساعدات من الجو في اليومين الماضيين.

كما أعلنت إسرائيل دخول 120 شاحنة وتوزيع حمولتها الأحد في القطاع.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59821 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

ع ز/ص ك