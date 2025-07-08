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مقتل 29 فلسطينيا بغارات إسرائيلية في غزة (الدفاع المدني)

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أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة الثلاثاء مقتل  29 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال في عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الفجر.

وأكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس أن “5 شهداء بينهم أطفال وسيدة وعدد من الجرحى أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في حي الرمال” غرب مدينة غزة. ونُقل القتلى والمصابون إلى مستشفى الشفاء.

وقُتل 4 فلسطينيين بينهم “طفل رضيع” جرّاء غارة على منزل في حي تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة. كما قتل رجل وسيدة في غارة استهدفت منزلا في حي التفاح.

وفي الجنوب، نقل مسعفو الدفاع المدني 9 قتلى وأكثر من عشرين جريحا، بينهم عدد من الأطفال أصيبوا في غارة نفذتها صباحا طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، وفق ما قال بصل، خيام النازحين في مخيم سنابل قرب مستشفى الكويت الميداني، في منطقة المواصي، غرب خانيونس.

وأفاد شهود عيان أن حريقا شب في عدد من الخيام.

وقالت شيماء الشاعر (30 عاما) في اتصال هاتفي لفرانس برس إنها كانت أمام خيمتها في مخيم سنابل، تعد وجبة فطور لأطفالها الأربعة عندما “وقع فجأة انفجار وبعد دقيقة انفجار ثان … الدخان والغبار ملأ المكان، شظايا وحجارة تطايرت وأصابت الخيمة”.

وأضافت “نقلوا 4 أطفال مصابين كانوا يلعبون أمام خيمتهم بجانبنا، شاهدت الناس ينقلون شهداء، ولا نعرف من أين ياتينا الموت والقصف مستمر”.

وأوضح بصل أن المسعفين نقلوا “4 شهداء من عائلة البيوك بينهم طفل عمره 10 سنوات وشقيقته وعمرها 12 عاما، وعدد من الإصابات” في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين عند الفجر في منطقة المواصي.

كما قتل 4 أشخاص وأصيب 15 أخرون في غارة استهدفت مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج في وسط قطاع غزة. وقٌتلت امرأة في غارة على سطح منزل في دير البلح وسط القطاع.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 57523 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية