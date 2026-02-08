مكتب الدالاي لاما يؤكد أنه لم يلتق إبستين قط

أكد مكتب الزعيم الروحي البوذي المنفي الدالاي لاما الأحد أنه لم يلتق قط رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، بعدما تحدثت وسائل إعلام صينيّة عن صلة بينهما.

وأظهر البحث في ملايين الوثائق الخاصة بإبستين، والتي نشرتها وزارة العدل الأميركية واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، ورود اسم الدالاي لاما 154 مرة، من دون أي ذكر أو تلميح للقاء بين الرجلين.

وقالت شبكة “سي جي تي إن” China Global Television Network الرسمية الصينية الخميس إن اسم الدالاي لاما ظهر 169 مرة على الأقل في ملفات إبستين، مضيفة أن رسالة تعود الى العام 2012 دعت شخصا لحضور احتفال سيحضره الدالاي لاما في جزيرة.

ويعد الدالاي لاما خصما سياسيا للصين التي تصفه بالمتمرد والانفصالي، إذ تعتبر أن التيبت جزء من أراضيها في حين كان يطالب بحكم ذاتي للإقليم.

وجاء في بيان لمكتب الدالاي لاما نُشر على منصة أكس “يمكننا التأكيد بشكل قاطع أن الدالاي لاما لم يلتق قط جيفري إبستين، ولم يطلب من أي شخص مقابلته أو التواصل معه نيابة عنه”.

وأشار البيان إلى أن مجرّد ورود اسم شخص في ملفات إبستين لا يعني أنه ارتكب أي فعل غير قانوني.

وكان الدالاي لاما، الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 90 عاما، في الثالثة من عمره حين فر من التيبت بعد أن قمعت الصين انتفاضة عام 1959.

وهو يعيش في المنفى منذ ذلك الحين، وله ملايين الأتباع حول العالم.

وتثير قضية إبستين اهماما واسعا حول العالم. وقد عثر عليه ميتا في سجنه عام 2019 بعدما وجّهت إليه اتهامات بالاتجار الجنسي بقاصرات.

