ملتقى غيمزكوم الرئيسي لقطاع ألعاب الفيديو ينطلق في ألمانيا

تنطلق في ألمانيا الثلاثاء فعاليات “غيمزكوم” Gamescom، أحد أكبر معارض ألعاب الفيديو التجارية، مع إطلاق لعبة “كال أوف ديوتي: بلاك أوبس 7” والجزء الثاني من سلسلة “ريزيدنت إيفل” اليابانية، في أمسية افتتاحية ينتظرها عشاق القطاع.

أمام جمهور يزيد عن خمسة آلاف شخص في كولونيا في غرب ألمانيا، من صحافيين ومحترفين وهواة لألعاب الفيديو، سيكشف المقدم الكندي جيف كيغلي عن لقطات جديدة من الإنتاجات الضخمة المتوقع طرحها في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة، وذلك لمدة ساعتين تقريبا ابتداءً من الثامنة مساءً.

وقد حضر نسخة 2024 ما يقرب من 335 ألف زائر، ويأمل المنظمون هذا العام في العودة إلى أرقام الحضور قبل جائحة كوفيد، والتي بلغت نحو 370 ألف زائر.

اعتبارا من الأربعاء، سيختلط المحترفون والهواة الذين يرتدي بعضهم أحيانا أزياء شخصياتهم المفضلة، لخمسة أيام في القاعات الشاسعة لمركز معارض كولن ميسه Koelnmesse، حيث يمتلك كل استوديو جناحه الخاص ويتيح للزوار تجربة أحدث الإصدارات.

رغم غيابها في عام 2024، تعود نينتندو بقوة مدعومةً بإطلاق جهاز سويتش 2، بينما ستقدم إكس بوكس (مايكروسوفت) أجهزتها المحمولة الجديدة المقرر إطلاقها نهاية العام. من جانبها، قررت شركة سوني اليابانية عدم المشاركة في هذا الحدث.

من بين الألعاب الرئيسية لهذا العام: الأجزاء الجديدة من سلسلتي الرعب اليابانيتين “سايلنت هيل” و”ريزدنت إيفل”، والجزء الثاني المرتقب من لعبة “هولو نايت: سيلك سونغ”، و”مترويد برايم 4″، أحدث جزء من سلسلة الخيال العلمي من نينتندو.

مع ذلك، يبدو أن الأجواء ستكون متضاربة بين العارضين البالغ عددهم نحو 1500، فبينما كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية لدى كبار الشركات في القطاع، تستمر موجات تسريح العمال في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة الألعاب الألماني فيليكس فالك المشارك في تنظيم الحدث لوكالة فرانس برس “مرّ القطاع بفترة عصيبة خلال العامين الماضيين، مع تسريح موظفين، وإغلاق استوديوهات، وتوقف مشاريع”.

وبحسب موقع “غايم إنداستري لاي أوتس” Game Industry Layouts الإلكتروني، فقد ما يقرب من 30 ألف عامل في هذا القطاع وظائفهم منذ بداية عام 2023، بما في ذلك أكثر من 4000 موظف هذا العام.

