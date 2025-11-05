ممداني رئيسا لبلدية نيويورك في ليلة من الانتكاسات لترامب

afp_tickers

5دقائق

فاز الديموقراطي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك بعد ليلة من الانتخابات على مستوى الولايات عانى فيها دونالد ترامب عدة انتكاسات، في رسالة تحد قبل عام واحد من انتخابات التجديد النصفي.

سجل ممداني البالغ 34 عاما تقدما كبيرا أمام حاكم الولاية السابق الوسطي أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من كانون الثاني/يناير. كما سيكون أيضا أصغر شخص يتولى هذا المنصب على الإطلاق.

وقوبل فوزه بصيحات الفرح التي أطلقها أنصاره وأحيانا بالدموع خلال تجمعهم في قاعة كبيرة تعود إلى عشرينيات القرن العشرين في وسط بروكلين.

وقال رئيس البلدية المنتخب “في هذه الفترة التي يخيم فيها ظلام سياسي، ستكون نيويورك هي النور”، مضيفا أن المدينة يمكن أن “تُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيف يمكن الانتصار عليه”.

وأعرب أنصار أندرو كومو عن “حزنهم” واعتبروا فوز ممداني “غير عادل”.

غير أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال “يبدو المستقبل أكثر إشراقا”، في إشارة إلى الانتصارات المتعددة التي سجلها الديموقراطيون الثلاثاء.

– مشاركة قياسية –

أما دونالد ترامب الذي جعل من زهران ممداني أحد أهدافه الجديدة، فقد سارع هو الآخر إلى الرد. وأورد في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، نقلا عن “معاهد لاستطلاع الآراء” لم يسمها، أن هزائم الجمهوريين تعود إلى الإغلاق الحكومي ولغياب اسمه عن بطاقات الاقتراع.

وفي وقت سابق، دعا الناخبين اليهود إلى التصدي للمرشح الشاب الداعم للقضية الفلسطينية.

وفي رده عليه، جدد ممداني التزامه في خطاب النصر باعتماد سياسة “لن تتردد في مكافحة آفة معاداة السامية”.

بقي زهران ممداني الذي فاز بشكل مفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في حزيران/يونيو، متصدرا استطلاعات الرأي، حتى بعد انسحاب رئيس البلدية نيويورك المنتهية ولايته إريك آدامز من السباق ودعوته للتصويت لأندرو كومو.

وفي انعكاس للحماسة التي أحدثتها الانتخابات، توجه أكثر من مليوني ناخب إلى صناديق الاقتراع، وهو أكبر إقبال على التصويت منذ نحو 60 عاما.

ولد زهران ممداني في أوغندا لعائلة مثقفة من أصل هندي. وصل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة وحصل على الجنسية عام 2018، وجعل من مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة محور حملته.

ورغم أن دونالد ترامب وصفه بأنه “شيوعي”، فإن طروح ممداني (خصوصا بشأن الحد من غلاء الإيجارات ومجانية حافلات النقل ودور الحضانة) تتوافق أكثر مع المبادئ الديموقراطية الاشتراكية.

– انتصارات ديموقراطية أخرى –

يحظى رئيس بلدية المدينة المنتخب بشعبية كبيرة بين الشباب، وقد استقطب العديد من الأشخاص الذين ابتعدوا عن السياسة، وهم “ناخبون محبطون من الوضع الراهن يبحثون عن شخصيات جديدة”، بحسب الخبير السياسي كوستاس بانايوبولوس.

وكان أندرو كومو قد حذّر من أنه “إذا أصبح زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك، سيقضي عليه ترامب بسرعة”.

وفي مناسبات عدة، تعهّد الرئيس الجمهوري وضع عراقيل في طريق المرشح الديموقراطي الشاب إذا انتخب، من خلال معارضة دفع بعض الإعانات الفدرالية للمدينة.

وقال الناخب بِن باريزي البالغ 40 عاما لوكالة فرانس برس إن هذا “نصر محلي” يوفر وسيلة “للمقاومة والتصدي” للنخبة السياسية في واشنطن.

وفي ولاية نيوجيرزي المجاورة لنيويورك، اختار الناخبون الديموقراطية ميكي شيريل لمنصب حاكمة الولاية أمام رجل الأعمال الجمهوري جاك سياتاريلي.

وكانت الولاية تُعد معقلا للديموقراطيين خلال العقد الماضي. لكن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قلّص دونالد ترامب الفارق بشكل ملحوظ.

كذلك، انتخبت ولاية فيرجينيا أول حاكمة لها وهي الديموقراطية أبيغيل سبانبرغر، بعد تقدمها على الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز.

وفي الطرف الآخر من البلاد، صوت سكان كاليفورنيا لصالح إعادة رسم الدوائر الانتخابية للولاية بما يخدم الحزب الديموقراطي، ردا على مبادرة مماثلة لترامب في تكساس.

ره-بيل/الح-ح س/ص ك