مناورات مشتركة بين إيران وأذربيجان في بحر قزوين

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بدأت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة تستمر ليومين في بحر قزوين الاثنين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين الجارين في ظل ارتفاع مستوى التوترات الإقليمية.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية إن “مناورات المساعدة والإنقاذ المشتركة في بحر قزوين بين جمهورية إيران الإسلامية وأذربيجان التي يستضيفها سلاح البحرية الإيراني تقام في بندر أنزلي” في شمال غرب إيران.

وأضافت أن المناورات التي أُطلق عليها AZIREX2024 وتحمل شعار “التعاون من أجل السلام والصداقة” ستتواصل على يومين.

وذكرت “إرنا” بأن سفينتين أذربيجانيتين ستنضمان إلى المدمرة “ديلامان” للمشاركة في المناورات.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في كانون الثاني/يناير 2023 عندما اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران حيث قتل دبلوماسيا وجرح حارسين.

ودانت الخارجية الإيرانية حينذاك الهجوم بشدة، مشيرة إلى أن دوافع “شخصية” تقف خلفه.

لكن أذربيجان انتقدت إيران على خلفية إطلاق النار إذ قال الناطق باسم خارجيتها آيكسان حجي زاده إن حملة مناهضة لأذربيجان “شجّعت على الهجوم”.

وفي نيسان/أبريل 2023، أفادت أذربيجان بأنها أبلغت سفير إيران لدى باكو بأنه تم إعلان أربعة موظفين في سفارته أشخاصا غير مرغوب فيهم.

ردّا على الخطوة، طردت إيران أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين بعد شهر، لكن في تموز/يوليو، استأنفت سفارة باكو في طهران عملها بشكل طبيعي.

لطالما هيمن التوتر على العلاقات بين البلدين إذ تعد الجمهورية السوفياتية السابقة حليفا مقرّبا من تركيا وإسرائيل.

كذلك، تخشى إيران من إمكان استخدام إسرائيل الأراضي الأذربيجانية لشن هجوم محتمل عليها، علما بأن الدولة العبرية تعد من أبرز مزودي السلاح لباكو.

تبادلت إيران وإسرائيل في الشهور الأخيرة الهجمات إذ شنّت طائرات حربية إسرائيلية في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضربات ضد مواقع عسكرية إيرانية أدت إلى مقتل خمسة إيرانيين.

بدم/لين/غ ر