منصة “تم” لحكومة أبوظبي تحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل خليجيا

فازت منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم” بجائزة أفضل تطبيق حكومي شامل ضمن جوائز الحكومة الرقمية الخليجية، بحسب ما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان الجمعة.

وأوضح البيان أنه تمَّ اختيار المنصة نظرا لـ”منظومتها الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تُمكِّن 3,6 ملايين مستخدم من الوصول بسلاسة إلى الخدمات الحكومية بشكل استباقي في بضع خطوات سهلة”.

ويجمع تطبيق “تم” أكثر من ألف خدمة في منصة موحّدة، ويدمج العمليات عبر 90 جهة حكومة وخاصة لتبسيط معاملات الحياة اليومية وتفاعلات الأعمال.

ويقدّم مجلس التعاون الخليجي هذه الجوائز كلّ عامين للاحتفاء بالتميُّز والابتكار في خدمات الحكومة الرقمية للدول الأعضاء.

