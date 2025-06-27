منصة بوكينغ تحذف 4 آلاف إعلان لعقارات سياحية في إسبانيا بطلب من الحكومة

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أعلنت منصة “بوكينغ” للحجوزات السياحية الجمعة أنها حذفت قرابة 2% من إعلاناتها البالغ عددها 200 ألف في إسبانيا بناء على طلب من الحكومة التي قالت إن العقارات المعنية تفتقر لتراخيص صالحة.

وأكدت المنصة الهولندية في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنه “بناء على طلب وزارة شؤون المستهلك، قمنا بإزالة عدد صغير للغاية من العقارات المدرجة في إسبانيا” يمثل “2%” من العقارات المعروضة للإيجار.

وأوضحت أن القرار اتخذ لأن العقارات المعنية لم “تقدم ترخيصا صالحا” للسماح بتأجيرها لأغراض سياحية.

ورحبت وزارة شؤون المستهلك في الحكومة الإسبانية اليسارية بإزالة هذه الإعلانات، مشيرة في بيان صدر الخميس إلى إزالة ما مجموعه “4093 إعلانا غير قانوني” بناء على طلبها.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع عدد العقارات السياحية “يعد أحد أسباب الصعوبات التي يواجهها آلاف الأشخاص في إسبانيا اليوم في الحصول على السكن، وخصوصا في المناطق التي تستقبل أكبر تدفق للسياح”.

في أيار/مايو الماضي، طلبت الوزارة من منصة “إير بي إن بي” إزالة 65 ألف إعلان لإقامات سياحية، معتبرة أنها تنتهك اللوائح المتعلقة بالإعلان عن هذا النوع من العقارات.

وفقا للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء، تضم إسبانيا حاليا 368 ألف مكان إقامة سياحي.

ال/ح س/ب ق