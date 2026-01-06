The Swiss voice in the world since 1935
منظمة: إسرائيل تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة بالشمال

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أبلغت عن تفشي سلالة إتش5إن1 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة بالشمال.

ووفقا لما نقلته المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية فقد جرى رصد هذا التفشي، وهو الأول من نوعه في إسرائيل منذ عام، في مجموعة من ألفي بطة مما أدى إلى نفوق 90 طائرا.

وتم إعدام الطيور المتبقية كإجراء احترازي.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

