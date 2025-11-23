من هو الطبطبائي القائد العسكري لحزب الله الذي قتلته إسرائيل؟

بيروت (رويترز) – قتل الجيش الإسرائيلي يوم الأحد القيادي العسكري البارز في حزب الله، هيثم علي الطبطبائي، في غارة على مشارف العاصمة اللبنانية جاءت على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر منذ عام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتله. ولم يعلق حزب الله على مصيره على الرغم من أن مصادر أمنية لبنانية أكدت أنه كان هدفا للغارة الإسرائيلية.

وقضت إسرائيل بالفعل على معظم قيادات جماعة حزب الله المدعومة من إيران خلال الحرب التي اندلعت بين أكتوبر تشرين الأول 2023 ونوفمبر تشرين الثاني 2024 عندما أبرمت هدنة بوساطة أمريكية.

لكن الطبطبائي، الذي عُين قائدا عسكريا للجماعة بعد أحدث حروبها مع إسرائيل، قُتل في عملية نادرة تستهدف شخصية بارزة في حزب الله بعد وقف إطلاق النار.

