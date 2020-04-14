تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مواطنون منضبطون السويسرون إلتزموا باجراءات الحكومة خلال عيد الفصح المجيد

نفق غوتهارد

سويسرا هي واحدة من أكثر الدول تأثرا بالفيروس المستجد.

(Keystone)

التزم السويسريون بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الفصح الطويلة (أربعة أيام)، وفقا لما أعلنت عنه السلطات السويسرية، ولكن لا يزال يتعين على الشرطة التدخل للتعامل مع المخالفين، وهم عادة من المراهقين والشباب.

بينما انتهكت بعض العائلات إجراءات الحكومة بنسبة أكبر من المعتاد، وفقًا للشرطة في كانتون سانت غالن في شمال شرق البلاد، حيث خرجت عدة عائلات معًا وانتهكت السقف المسموح به للتجمعات الذي لا ينبغي له أن يزيد عن خمسة أشخاص، إلّا أنّ معظم المواطنين أظهروا انضباطا شديدا لتعليمات الحكومة على الرغم من الطقس الدافئ.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع حركة مرور أقل من المعتاد، حسبما أفادت الإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية. وعلى غير العادة لم يكن نفق غوتهارد وسط سويسرا مزدحمًا حيث يتجه المصطافون كل عام جنوبًا لقضاء عطلة عيد الفصح، ولم يشهد يوم الجمعة العظيمة سوى 1800 مركبة متجهة إلى الجنوب، أي أقل من 10% من عدد المركبات في ذروة حركة المرور التي شوهدت في السنوات السابقة، وفقًا لشرطة كانتون أوري.

Neuer Inhalt

اشتراك في النشرة الاخبارية

كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!
Newsletter

منذ بداية عطلة عيد الفصح، انخفض العدد اليومي الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس المستجد إلى حوالي 400 بين يومي السبت والأحد. كما تراوح هذا العدد بين 700 و800 حالة الأسبوع الماضي. وفي حين أنه من السابق لأوانه الحديث عن تناقص مستمر، يثير هذا الانخفاظ في أعداد الإصابات الجديدة الآمال في أن تبتعد سويسرا عن المعدل اليومي البالغ ألف حالة الذي كانت تسجلة خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس.

علماً أنّه سيتم تخفيف بعض إجراءات الطوارئ التي أُعتمدت في شهر مارس تدريجياً بحلول نهاية أبريل، كما سيتم تقديم قرار بشأن مجالات محددة سيتم تخفيف الإجراءات فيها وذلك يوم الخميس 16 أبريل.

مسابقة تكسير البيض وزيادة في الاختناقات المرورية كيف يبدو عيد الفصح عادة في سويسرا

بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في سويسرا، عادة ما تكون عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الفصح فرصة للتجمع والاحتفال، وربما للقيام برحلة إلى ...

مُتابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

مددت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري القيود المفروضة في البلاد منذ 16 مارس الماضي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة ...

SRF/swissinfo.ch/ث.س

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك