مودي يصل إلى تيانجين قبل قمة إقليمية تستضيفها الصين

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة تيانجين الصينية مساء السبت، حسبما أعلن التلفزيون الهندي، قبل يوم من قمة يحضرها قادة أكثر من 20 دولة.

وتُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في المدينة الساحلية شمال الصين يومي الأحد والاثنين، قبل أيام من عرض عسكري ضخم في بكين المجاورة في ذكرى مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسيكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بين حوالي 26 من قادة دول العالم من المقرر أن يحضروا العرض، علما بأن مودي لم يكن مدرجا على قائمة الحضور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الصينية الخميس.

وتأتي زيارة مودي، وهي الأولى له إلى الصين منذ عام 2018، مباشرة بعد رحلة إلى اليابان التي تعهدت باستثمار 68 مليار دولار في الهند.

ولم يحضر عرض بكين في عام 2015.

وتتنافس الصين والهند، الدولتان الأكثر تعدادا للسكان في العالم، على النفوذ في جنوب آسيا، وقد خاضتا اشتباكا حدوديا أوقع قتلى عام 2020.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما التقى مودي بالرئيس الصيني شي جينبينغ لأول مرة منذ خمس سنوات في قمة عُقدت في روسيا.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس. وهناك 16 دولة أخرى منتسبة بصفة مراقب أو “شركاء حوار”.

واستقبل شي السبت قادة من بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت .

ومن المقرر أيضا أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تيانجين قبل القمة.

وتسعى الصين وروسيا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، التي يُنظر إليها أحيانا على أنها ثقل موازن لحلف شمال الأطلسي، لتوطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

وسيحضر قادة آخرون، من بينهم الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والتركي رجب طيب ردوغان، أكبر اجتماع للتكتل منذ تأسيسه عام 2001.

– اجتماعات ثنائية –

ويُتوقع أن تُعقد اجتماعات ثنائية متعددة على هامش القمة.

وأعلن الكرملين الجمعة أن بوتين سيناقش الحرب في أوكرانيا مع اردوغان الاثنين.

واستضافت تركيا ثلاث جولات من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا هذا العام، لكنها فشلت في كسر الجمود بشأن إنهاء الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي للدولة المجاورة في شباط/فبراير 2022.

وسيلتقي بوتين الإثنين أيضا نظيره الإيراني، في وقت تواجه الجمهورية الإسلامية ضغوطا غربية جديدة بشأن برنامجها النووي.

وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الثلاث المعروفة بالترويكا الأوروبية أو مجموعة إي3(E3)، الخميس “آلية الزناد” التي تسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران لعدم وفائها بالتزاماتها الواردة في اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي.

وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أن إعادة فرض العقوبات على إيران قد تؤدي إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وعززت طهران وموسكو علاقاتهما السياسية والعسكرية والاقتصادية على مدى العقد الماضي مع ابتعاد روسيا عن الغرب.

وتوطدت العلاقات بينهما بعد أن شنّت موسكو هجومها على أوكرانيا.

