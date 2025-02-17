موسكو: محادثات الرياض هدفها إحياء العلاقات الروسية الأميركية

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أكد الكرملين الاثنين أن المحادثات المقررة الثلاثاء في السعودية بين مسؤولين روس وأميركيين رفيعي المستوى تهدف إلى رأب الصدع في العلاقات الثنائية وستشمل أيضا “مفاوضات محتملة حول اوكرانيا” والتحضير لقمة بين ترامب وبوتين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثات بين الجانبين “ستُخصص في المقام الأول لإعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية في كل المجالات”.

وأوضح بيسكوف للصحافيين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في الرياض أن “وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقون الوفد الروسي في الرياض الثلاثاء”، قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين قبل توجهه إلى الرياض إنه في مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي “اتفق بوتين وترامب على ضرورة ترك العلاقات غير الطبيعية تماما وراءهما”، مضيفًا أن “الرئيسين اتفقا على ضرورة استئناف الحوار”.

تسعى روسيا إلى إعادة تنظيم الهيكلية الأمنية في القارة الأوروبية حيث دعت إلى انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من بلدان أوروبا الشرقية.

ويقول الكرملين أن غزو أوكرانيا كان هدفه التصدي للتهديد الوجودي الذي يطرحه حلف شمال الأطلسي.

وقال بيسكوف إن لقاء الرياض “سيخصص أيضا للتحضير لمفاوضات محتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا وتنظيم اللقاء بين الرئيسين”.

وأضاف أن الشرق الأوسط قد يكون أيضا على طاولة المحادثات حيث يتنافس البلدان في الاستحواذ على النفوذ وبعد انهيار حكم بشار الأسد في سوريا وانتكاسة إيران.

وصل روبيو إلى السعودية الاثنين.

وقال لافروف الأحد إنه “لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن” فيما يتعلق بالمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كان لاتصال ترامب ببوتين الأسبوع الماضي وقع الصدمة في أوروبا وخصوصا بعد الاعلان عن اتفاقهما على بدء المفاوضات “على الفور” بشأن أوكرانيا التي لم يُعرف بعد كيف ستشارك فيها.

وأكد مصدر رسمي أن فولوديمير زيلينسكي سيزور السعودية الأربعاء.

ويخشى الأوروبيون من استبعادهم من المفاوضات، ولذلك يجتمعون في باريس الاثنين للاتفاق على موقف مشترك.

وقال لافروف الاثنين إنه لا يرى سببا يستدعي مشاركة الأوروبيين في محادثات السلام في أوكرانيا. وأضاف “لا أعرف ماذا سيفعلون على طاولة المفاوضات… إذا كانوا سيجلسون حول طاولة المفاوضات بهدف مواصلة الحرب، فلماذا ندعوهم إليها؟”.

بور/ص ك/غ ر