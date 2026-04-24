ميتا تعتزم تسريح ثمانية آلاف موظف

أصدرت شركة ميتا إعلانا داخليا الخميس عن تسريح ثمانية آلاف موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، فيما تحدثت تقارير عدة عن خطة واسعة للاستقالات الطوعية في مايكروسوفت.

وجاء في مذكرة داخلية تلقاها موظفو ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أن قرار تسريح ثمانية آلاف شخص يعكس رغبة الشركة “في الإدارة بشكل أكثر فاعلية” و”تعويض الاستثمارات” في ظل انخراطها في سباق محموم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت ميتا تضم 78 ألفا و865 موظفا حتى آخر كانون الأول/ديسمبر، وفق البيانات المقدّمة لهيئة الأسواق المالية الأميركية.

وإلى جانب التسريح، ستلغي الشركة ستة آلاف وظيفة شاغرة، وفقا للمصدر نفسه.

أما مايكروسوفت، فقد أصدرت مذكرة داخلية الخميس تحدثت فيها عن خطة استقالة طوعية قد تشمل 7 % من موظفيها، أي نحو 8750 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

ولم ترد الشركة على اسئلة وكالة فرانس برس بهذا الشأن.

تو/خلص/رك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

