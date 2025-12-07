ميرتس يكرر دعم ألمانيا لإسرائيل قبل لقائه نتانياهو

كرر المستشار الالماني فريدريش ميرتس الأحد دعم بلاده لإسرائيل، وذلك خلال زيارته متحف ياد فاشيم في القدس قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ووصل ميرتس السبت إلى اسرائيل في أول زيارة رسمية يقوم بها منذ تسلمه منصبه.

وفي مؤسسة ياد فاشيم التي تخلّد ذكرى الضحايا اليهود لألمانيا النازية، قال ميرتس “هنا، في ياد فاشيم، تتجسّد المسؤولية التاريخية الدائمة لألمانيا بوضوح: إذ يتعيّن على ألمانيا الوقوف إلى جانب وجود إسرائيل وأمنها. وسيظل هذا الأمر حاضرا في العلاقة التي تجمعنا”.

وكان المستشار الألماني أكد السبت في القدس دعم بلاده “الثابت” لإسرائيل، وذلك خلال زيارته الأولى للدولة العبرية والتي تهدف لإعادة تعميق الروابط التقليدية بين البلدين عقب بعض التباينات بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال ميرتس الذي أثار استياء السلطات الإسرائيلية بقراره في آب/أغسطس فرض حظر جزئي على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ردا على تكثيفها قصف غزة، “إن الوقوف إلى جانب هذا البلد يشكل جزءا من جوهر سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية الثابت والأساسي وسوف يظل كذلك”.

وأضاف ميرتس الذي رفع هذا الحظر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد وقف هش لإطلاق النار في غزة لا يزال ساريا منذ شهرين، “شكلت تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة بعض المعضلات بالنسبة لنا (…) وقمنا بالرد عليها”، مؤكدا “وجدنا أيضا أنه حتى الآن، لا يوجد في الأساس أي تباعد بيننا”.

وتابع أن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها لأنها الطريقة الوحيدة لضمان حق إسرائيل في الوجود”.

وصعدت برلين في الأشهر الأخيرة نبرتها تجاه إسرائيل مع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير.

