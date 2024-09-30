ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشأن الوجود العسكري جنوبي الليطاني

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بيروت (رويترز) – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الاثنين إن الحكومة مستعدة لتطبيق قرار الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء أي وجود عسكري لجماعة حزب الله جنوبي نهر الليطاني، في إطار اتفاق لوقف الحرب مع إسرائيل.

وذكر ميقاتي أن لبنان مستعد لتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل ونشر الجيش جنوبي النهر الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضاف بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أنهما اتفقا على أنه لن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد لإنهاء شغور المنصب الذي دام قرابة عامين إلا بعد تطبيق وقف لإطلاق النار.

ووجهت القوات الإسرائيلية ضربات متعددة لحزب الله في موجة من الهجمات على مدى أسبوعين على أهداف تابعة له في لبنان مما أسفر عن مقتل العديد من قادته.

ويعتقد كثيرون أن الخطوة التالية لإسرائيل ربما تكون إرسال قوات برية ودبابات عبر الحدود.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قُتلوا وأصيب ستة آلاف خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها لم تحدد عدد المدنيين بينهم.

وتقول الحكومة إن مليون شخص، أي خمس سكان البلاد، نزحوا من ديارهم.

وقال ميقاتي “نحن في لبنان مستعدون لتطبيق 1701، وفور تطبيق وقف إطلاق النار لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني وأن يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية”.

وذكر أن البرلمان سيجتمع بعد ذلك لانتخاب رئيس توافقي.

وأنهى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل ودعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هما القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني.