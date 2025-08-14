نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تحدد خطة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إدارة مدنية

(رويترز) – قالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الخميس إن وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في غزة من بين الخطوط العريضة الخمسة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وتشمل الخطوط العريضة الأخرى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وإلقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لسلاحها وجعل قطاع غزة منزوعا من السلاح بالكامل واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

