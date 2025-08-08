نائب الرئيس الأمريكي: لا خطط لدينا للاعتراف بدولة فلسطينية

سيفينوكس (إنجلترا) (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي مسألة يعتزم مناقشتها مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في اجتماع يوم الجمعة.

وأضاف للصحفيين “ليس لدينا أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية. لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية حقا بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك”.

ومضى قائلا إن الرئيس دونالد ترامب “واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك”.

ويجتمع فانس مع لامي في تشيفنينج هاوس، وهو المقر الريفي في جنوب إنجلترا الذي يستخدمه وزير الخارجية، في مستهل رحلة إلى بريطانيا مع عائلته.

