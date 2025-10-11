ناشطة أمريكية تتهم البنتاجون بمنح قطر قاعدة عسكرية

reuters_tickers

5دقائق

من فيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) – انتقدت الناشطة الأمريكية لورا لومر، التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بسبب تعزيز علاقاتها الدفاعية مع قطر، وزعمت في اتهامات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الدفاع (البنتاجون) قررت منح الدوحة قاعدة عسكرية على الأراضي الأمريكية.

والتقى وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيجسيث مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في البنتاجون يوم الجمعة، وأعلن أن قطر ستدفع تكاليف منشأة في قاعدة جوية في ولاية آيداهو. ولم يقل إن الولايات المتحدة ستمنح قطر تلك القاعدة أو غيرها في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن المنشأة، التي تجري مناقشات بشأنها منذ سنوات، ستدعم خطط قطر لتدريب طيارين على 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 التي تشتريها البلاد وستتمركز هناك.

وأضاف المسؤول أن المنشأة ستشمل حظائر للطائرات لحمايتها من العوامل الجوية ومبنى عمليات سرب للطيارين.

‭‭*‬‬ أمريكا تشرف على البناء

بموجب هذا الترتيب، سيتولى متعاقدون محليون بناء المنشأة تحت إشراف الجيش الأمريكي وبتمويل من قطر. ويتدرب طيارون من سنغافورة بالفعل في القاعدة الأمريكية.

وقال المسؤول إن ذلك الترتيب يتماشى مع الترتيبات المتفق عليها مع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين.

وقال هيجسيث، بينما كان المسؤول القطري بجواره، “نحن بصدد توقيع خطاب قبول لبناء منشأة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية في آيداهو”.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان، قالت لومر إنها قد لا تصوت في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وكتبت على موقع إكس “لم أعتقد أبدا أنني سأرى الجمهوريين يمنحون المسلمين الممولين للإرهاب من قطر قاعدة عسكرية على الأراضي الأمريكية حتى يتمكنوا من قتل الأمريكيين”.

ونشرت مقطعا لترامب وهو يتحدث في عام 2017 عندما اتهم قطر بأن لها تاريخا من تمويل الإرهاب “على مستوى عال جدا”.

وفي أعقاب ما كتبته في المنشور، كتب هيجسيث على موقع إكس “لنكون واضحين، لن يكون لقطر قاعدة خاصة بها في الولايات المتحدة، ولا أي شيء يشبه القاعدة. نحن نسيطر على القاعدة الحالية، كما نفعل مع جميع الشركاء”.

وقال علي الأنصاري المتحدث باسم سفارة الدوحة إن المنشأة في آيداهو لن تكون قاعدة جوية قطرية.

وأضاف الأنصاري في بيان “قدمت قطر التزاما مبدئيا لمدة 10 سنوات لبناء وصيانة منشأة لأغراض خاصة داخل قاعدة جوية أمريكية موجودة بالفعل، تهدف إلى التدريب المتقدم وتعزيز القدرة على تشغيل المعدات”.

وذكر أن الترتيب مشابه للبرامج القائمة المتفق عليها بين الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى.

وقطر شريك أمني للولايات المتحدة وتستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ولعبت دور الوسيط إلى جانب مصر في المحادثات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتصف لومر نفسها بأنها “معادية للإسلام”، ولديها تاريخ من محاولات الاستفزاز مثل تقييدها لنفسها عند مقر تويتر في نيويورك عام 2018 بعد أن حظرت المنصة حسابها بسبب خطاب الكراهية.

ويتابع لومر نحو 1.8 مليون شخص على موقع إكس ولها برنامج أسبوعي خاص يحظى بجمهور كبير. وتقول إنها تتحدث بلسان العديد من مؤيدي (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) وتؤثر على آرائهم حيال إدارة ترامب.

وفي أبريل نيسان، أقال ترامب الجنرال الأمريكي تيموثي هوج من منصب مدير وكالة الأمن القومي ورئيس القيادة الإلكترونية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لومر دعت إلى إقالته.

(إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)