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نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا (مكتبه)

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من المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.

ويأتي هذا الإجراء فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرا من شن الحركة هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتانياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص “إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا”.

وأضاف البيان أنه “نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا”.

في آذار/مارس، خضع نتانياهو لعملية جراحية لرتق فتق، وفي تموز/يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

جد/ح س/س ح

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