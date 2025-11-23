نتانياهو يتعهّد مواصلة ضرب حماس وحزب الله

afp_tickers

4دقائق

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد على مواصلة القيام بـ”كل ما هو ضروري” لمنع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة من استئناف نشاطاتهما وإعادة التسلح وبناء القدرات.

وواصل الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي ضرباته على أهداف في لبنان كان آخرها السبت، إذ أعلن قصف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة لحزب الله.

وفي قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني السبت مقتل 21 شخصا وسقوط عدد من الجرحى في ضربات إسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحماس بعدما أطلق مسلح النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “نواصل ضرب الإرهاب على عدة جبهات”.

وأضاف “هذا الأسبوع، ضرب الجيش في لبنان، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا”.

وتابع “هذا ما نفعله أيضا في قطاع غزة. فمنذ وقف إطلاق النار، لم تتوقف حماس عن خرقه، ونحن نتصرف بناءً على ذلك”.

وكان السبت من أكثر الأيام دموية منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس والتي توسطت فيها الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد عامين من الحرب المدمرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان السبت إنه “ضرب أهدافا” لحماس بعدما أطلق “إرهابي مسلح” النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر.

وأكد أنه ردا على ذلك “بدأ الجيش باستهداف مواقع تابعة للإرهاب داخل قطاع غزة”، بحسب البيان.

واتهم نتانياهو حماس الأحد بالقيام “بعدة محاولات” للتسلّل عبر الخط الأصفر “في محاولة لإيذاء جنودنا”.

وأضاف “أحبطنا ذلك بقوة كبيرة، قمنا بالرد ووجهنا اليهم ضربة قاسية، أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين”.

ورأى رئيس الوزراء أن الادعاء أن إسرائيل بحاجة إلى موافقة خارجية قبل التحرك والرد ما هو إلا “كذبة مطلقة”.

وقال “نحن نقرر بشكل مستقل، وهذا هو الوضع الطبيعي. إسرائيل مسؤولة عن أمنها”.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه بالتعاون مع الشاباك “اغتالا رئيس قسم الإمداد والمعدات في مقرّ الإنتاج التابع لتنظيم حماس”.

وجاء في البيان “تم اغتيال علاء حديدي … وكان حديدي يشكّل محور معرفة مركزيا في مجال الإمداد والإنتاج داخل التنظيم، وكان خلال الحرب حلقة وصل لتمرير الوسائل القتالية من مقرّ حماس إلى الكتائب والقادة الميدانيين بهدف القتال ضد القوات الإسرائيلية”.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1221 شخصا.

وخلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ذلك الحين 69756 قتيلا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وبحسب المصدر ذاته، قتل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 339 شخصا.

افم/رجم/ها/ب ق