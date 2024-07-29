نتانياهو يتوعد بالرد على قصف مجدل شمس في ظل جهود لتجنب التصعيد

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تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بـ”رد قاس” على القصف الذي أودى بحياة 12 من الفتية في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، فيما تُبذل جهود دولية لتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

على مدى أشهر، ظل المجتمع الدولي يشعر بالقلق من تفجر نزاع إقليمي مرتبط بالحرب المستمرة في غزة بين إسرائيل وحماس، والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وألقت الحكومة الإسرائيلية باللوم في الهجوم الصاروخي الذي وقع السبت على حزب الله الذي نفى أي علاقة له بالواقعة.

وقال نتانياهو الاثنين من مجدل شمس “لن تدع دولة إسرائيل هذا يمر ولا يمكنها ذلك. ردنا سيأتي وسيكون قاسيا”.

وأدى الهجوم على ملعب لكرة القدم في وسط البلدة إلى مقتل 12 صبيا وفتاة تتراوح أعمارهم بين العاشرة والسادسة عشرة.

واحتج العشرات من سكان مجدل شمس وعددهم نحو 11 ألفا على زيارة نتانياهو، وتجمعوا خلف حواجز معدنية تحت مراقبة الشرطة.

خلال زيارته، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إكليلا من الزهور في ملعب كرة القدم المتضرر، والتقى بأحد أفراد الطائفة الدرزية.

منذ الأحد، حذر نتانياهو بأنه سيجعل حزب الله يدفع “ثمنا باهظا”، بعدما حصل مع وزير دفاعه يوآف غالانت على تفويض من المجلس الوزاري المصغر “لتقرير كيفية الرد وتوقيته”.

– “خطأ فادح” –

خشية حدوث مزيد من التصعيد الإقليمي، أعلنت شركات طيران عديدة، بينها الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الملكية الأردنية، الاثنين تعليق الرحلات إلى بيروت.

في عام 2006، قصفت إسرائيل مطار بيروت خلال الحرب ضد حزب الله.

في انتظار “الرد القاسي”، أعلن الحزب اللبناني الاثنين أنه أطلق “عشرات صواريخ الكاتيوشا” على موقع عسكري إسرائيلي، وذلك “ردا” على “اغتيال” اثنين من مقاتليه.

في وسط بيروت، لم يبد لبنانيون تحدثت إليهم فرانس برس قلقا كبيرا. وقال إيلي ربيز وهو صاحب متجر يبلغ ستين عاما “الحالة التي نعيشها طبيعية تعوّدنا عليها … منذ فترة طويلة ونحن نعيش في هذه الظروف، وماذا سيحصل أكثر من هذا؟”.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الأحد إن عدة دول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة، تحاول احتواء مخاطر التصعيد. وقال “تلقينا تطمينات” بأن “إسرائيل سوف تصعّد وسيكون تصعيدها محدودا، وحزب الله سوف يردّ، وسيكون ردّه محدودا”.

وبينما ألقت الولايات المتحدة باللوم على حزب الله في القصف على الجولان، قال البيت الأبيض إنه “واثق” من إمكانية تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله.

بدورها، قالت فرنسا إنها “ملتزمة بالكامل القيام بكل ما هو ممكن لتجنب تصعيد جديد في المنطقة”.

من جهته، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين من أن إسرائيل سترتكب “خطأ فادحا” إذا هاجمت لبنان.

ويتمتع حزب الله، المسلح والممول من إيران، بنفوذ كبير في لبنان ويتهمه منتقدوه بأنه دولة داخل الدولة.

– “دمار وذعر” في غزة –

على الجبهة الجنوبية لإسرائيل، واصل الجيش قصفه الجوي والبري على قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أشهر والمهدد بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وبعد أمر جديد بالإخلاء، فرّ مئات الأشخاص حاملين أمتعة وفرشات من منطقتي البريج والشهداء وسط القطاع، حيث قال الجيش إنه سيتدخل “بقوة”.

إلى الجنوب، أعلن الجيش أنه يواصل “عملياته محددة الأهداف” في رفح وخان يونس، مضيفا أن غاراته الجوية ضربت “35 هدفا” خلال 24 ساعة في أنحاء القطاع.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أعلن في العاشر من الشهر الجاري أن “14% فقط من المناطق في غزة لا تخضع حاليا لأوامر الإخلاء”.

وقال لازاريني الأحد “كل يوم، تصدر السلطات الإسرائيلية هذه الأوامر لإجبار الناس على الفرار”، متهما إسرائيل بالتسبب في “دمار وذعر”.

بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بهجوم لقوات تابعة لحماس تسللت من غزة إلى جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا تم اختطافهم، لا يزال 111 محتجزين في غزة، وقتل منهم 39، بحسب الجيش.

ردا على ذلك، توعدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنّ جيشها هجوما خلف حتى الآن 39363 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، من بينهم 39 على الأقل خلال 24 ساعة حتى صباح الاثنين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

بور-سغ/ح س/ص ك