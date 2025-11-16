نتانياهو يجدد رفضه قيام دولة فلسطينية عشية تصويت أممي حول خطة غزة

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعدد من وزرائه معارضتهم قيام دولة فلسطينية، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن الاثنين على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرّق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلا.

وبخلاف النسخ السابقة، يتضمّن مشروع القرار الجديد الذي يتبنّى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة مستقبلا، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة منذ سنوات.

وقال نتانياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أيّ جزء من الأرض لم تتغيّر”، مؤكدا أنه لا يحتاج في هذا الشأن إلى “دروس من أحد”.

وكان وزير المال المتطرّف بتسلئيل سموطريتش قد اتّهمه السبت بـ”الصمت” منذ اعتراف فرنسا وعدة دول أخرى بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر.

وكتب سموطريتش عبر منصة إكس “صوغوا فورا ردّا مناسبا وحازما يوضح للعالم بأسره أنه لن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية على أراضي وطننا”.

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي أن حزبه “القوة اليهودية” لن يشارك في “أي حكومة تقبل” بقيام دولة فلسطينية.

كما شدّد وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر عبر منصة إكس على رفضهما المطلق لأي دولة فلسطينية.

ويؤيد مشروع القرار الأميركي خطة ترامب التي أدّت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من الحرب.

وينصّ مشروع القرار، وفق نسخة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضا بإدارة غزة موقتا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.

