نتانياهو يعلن “انتصارا تاريخيا” على إيران وبرنامجها النووي

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اعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنّ إسرائيل حقّقت “انتصارا تاريخيا” على إيران متعهّدا إحباط “أي محاولة” تقوم بها لإعادة بناء برنامجها النووي، مع سريان وقف إطلاق النار عقب حرب امتدت 12 يوما.

وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للعودة الى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مع تكرار عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، لكن مع تمسّكها بـ”حقوقها المشروعة” في المجال النووي السلمي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ، عقب حرب بدأتها الدولة العبرية في 13 حزيران/يونيو بهدف معلن هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران. وتدخلت واشنطن في الحرب عبر شنّ ضربات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.

وفي خطاب الى الاسرائيليين ليل الثلاثاء، أشاد نتانياهو بتحقيق “انتصار تاريخي”، مشددا على أن “إيران لن تحصل على سلاح نووي”.

أضاف “أحبطنا مشروع إيران النووي. واذا حاول أي كان في إيران أن يعيد بناءه، سنتحرك بالتصميم ذاته، بالحدة ذاتها، لإفشال أي محاولة”.

وأتى ذلك بعيد إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الدولة العبرية أعادت “مشروع إيران النووي أعواما إلى الوراء، والأمر ذاته ينطبق على برنامجها الصاروخي”.

لكن شدد على أن “الحملة ضدّ إيران لم تنتهِ. نحن ندخل مرحلة جديدة بناء على إنجازات المرحلة الحالية”.

ولطالما اشتبهت الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى الى تصنيع قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتتمسك بحقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نوويا.

وجدد الرئيس الإيراني الثلاثاء أن طهران لا تريد تطوير سلاح ذري.

وقال بزشكيان خلال اتصال مع نظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ننتظر منكم أن توضحوا للأميركيين في تواصلكم معهم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى فقط وراء حقوقها المشروعة”، مشيرا الى أن طهران مستعدة “لحل القضايا في إطار دولي ومن خلال طاولة التفاوض”، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية.

أضاف “على الكيان الصهيوني وأميركا أن يفهما أنه لا يمكنهما فرض تطلعاتهما غير المشروعة والمخالفة للقوانين الدولية على إيران بالقوة”.

وبدأت إسرائيل الحرب في خضم مباحثات بين واشنطن وطهران سعيا لابرام اتفاق نووي. وشددت إيران على أنها لن تفاوض طالما استمرت الحرب عليها.

وبعد الحرب غير المسبوقة في تاريخ الصراع بين البلدين العدوين منذ العام 1979، أعلن بزشكيان في رسالة مكتوبة وجّهها إلى الشعب الإيراني “نهاية حرب الاثني عشر يوما المفروضة على البلاد” من جانب إسرائيل.

وقال “اليوم، بعد المقاومة البطولية لأمّتنا العظيمة التي تكتب التاريخ بعزيمتها، نشهد إرساء هدنة ونهاية هذه الحرب… التي فرضتها المغامرة والاستفزاز” الاسرائيليين.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أعلن تحقيق “نصر” على إسرائيل، بينما اعتبر الحرس الثوري الإيراني أنّه لقّن إسرائيل “درسا”.

– “وقف إطلاق نار حقيقي” –

وتوالت الدعوات إلى احترام وقف إطلاق.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وإسرائيل على الاحترام “الكامل” للاتفاق. وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار “في نزاعات أخرى في المنطقة”، في إشارة خصوصا إلى غزة.

كذلك، دعت باريس وبرلين بالإضافة إلى المعارضة الإسرائيلية، لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن بكين تدعم طهران في التوصل إلى “وقف إطلاق نار حقيقي”.

وبدأت الحرب بتوجيه إسرائيل ضربات ضد منشآت نووية إيرانية واغتيال علماء نوويين وكبار القادة العسكريين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو أراضي الدولة العبرية.

والأحد شنّت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة ضد المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات صباح الثلاثاء بخرق اتفاق وقف النار.

وبعدما توعد وزير الدفاع الاسرائيلي بأن بلاده سترد “بقوة”، حذّر ترامب الدولة العبرية من المضي في ذلك.

وتوجه الرئيس الأميركي عبر منصته “تروث سوشال” الى إسرائيل بدعوة لـ”عدم إلقاء هذه القنابل”، قبل أن يتهمها وإيران بانتهاك الهدنة.

وفي وقت لاحق، أفاد مكتب نتانياهو بأن بلاده “امتنعت” عن تنفيذ مزيد من الضربات بعد اتصال مع ترامب.

ولم تطلق صفارات الانذار في إسرائيل منذ الساعة 7,45 ت غ الثلاثاء، بينما أبلغ الجيش الإيراني عن أن آخر ضربة إسرائيلية سجّلت عند الساعة 5,30 ت غ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع القيود التي فرضت بسبب الحرب على التجمّعات العامّة وأماكن العمل والتعليم، فيما أفادت هيئة المطارات عن استئناف كلّ الرحلات و”العودة إلى التشغيل الكامل لمطاري بن غوريون وحيفا”.

وفي إيران، أفاد مسؤول بأن المجال الجوي سيبقى مغلقا حتى الساعة 14,00 (10,30 ت غ) الأربعاء “لضمان سلامة المسافرين والرحلات الجوية”.

– “سئم الجميع” –

وقبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، استهدفت دفعتان من الصواريخ الإيرانية الدولة العبرية صباح الثلاثاء، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران. وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط أربعة قتلى غالبيتهم في بئر السبع في جنوب إسرائيل حيث دُمّر مبنى سكني.

وقالت تامي شيل التي تسكن تل أبيب لوكالة فرانس برس “سئم الجميع. نريد راحلة البال، لنا وللإيرانيين وللفلسطينيين وللمنطقة برمّتها”.

وفي إيران، أسفرت ضربة إسرائيلية في شمال البلاد نفذت قبل سريان وقف إطلاق النار عن مقتل 16 شخصا، وفق حصيلة محدّثة أوردتها وكالة “إيسنا”.

استهدفت الضربة منطقة سكنية في أستانة أشرفية في محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل تسعة أشخاص.

وأفاد الاعلام المحلي بأن عالما نوويا قضى في هذه الضربة.

وأودت الحرب بحياة 610 أشخاص على الأقلّ وأسفرت عن إصابة أكثر من 4700 شخص في إيران، بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة تشمل فقط الضحايا المدنيين. في إسرائيل، قضى 28 شخصا من جرّاء الحرب، بحسب السلطات.

– “رد مدروس” –

وكان ترامب دعا الطرفين الإثنين إلى “السلام” بعدما استهدفت إيران بصواريخ قاعدة العديد الأميركية في قطر، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك ردّا على هجوم خلال نهاية الأسبوع نفذته واشنطن على ثلاث منشآت إيرانية نووية رئيسية.

واعتبر ترامب الردّ الإيراني “ضعيفا للغاية” وحرص على “شكر إيران” على توفيرها “إشعارا مبكرا”، ما أتاح تفادي سقوط ضحايا.

في الدوحة، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أقنع إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بناء على مقترح أميركي.

وقال الباحث المتخصص في ملف إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ، إن الردّ جاء “مدروسا وتمّ الإخطار به بحيث لا يتسبّب في سقوط ضحايا أميركيين، ما يتيح للطرفين الخروج من الأزمة”.

وقال ترامب الثلاثاء إنه لا يرغب بـ”تغيير النظام” في إيران، بعدما المح في الأيام السابقة الى ان تغيير الحكم الإيراني فرضية موجودة.

بور-سغ/م ن-ناش/كام