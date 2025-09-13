The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: القضاء على قادة حماس بقطر سيزيل عقبة رئيسية أمام اتفاق غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن القضاء على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

واستهدفت إسرائيل قادة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي في غارات جوية نددت بها قطر، وهي إحدى البلدان التي تستضيف محادثات وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة خمسة من أعضائها، بينهم نجل رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، لكنها أشارت إلى أن كبار قادتها وأعضاء فريقها التفاوضي نجوا من الهجوم. وأعلنت قطر مقتل أحد عناصر أجهزتها الأمنية أيضا.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس “قادة حماس الإرهابيون المقيمون في قطر لا يكترثون لأهل غزة. لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية”.

ووصفت حماس الهجوم على الدوحة بأنه محاولة من إسرائيل لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار، وأكدت أنها لن تغير شروطها لإنهاء الحرب.

وتطلب إسرائيل من حماس إطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في غزة ونزع سلاحها. وتقول حماس إنها لن تطلق سراحهم قبل التوصل لاتفاق ينهي الحرب، وتؤكد أنها لن تتخلى عن سلاحها حتى يكون للفلسطينيين دولة مستقلة.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

