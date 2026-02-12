The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 12 فبراير شُبَاط (رويترز) – عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس عن أمله في أن تسهم جهود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان قبل مغادرته واشنطن إنه عبر خلال اجتماعه مع ترامب عن “شكوك عامة”، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية