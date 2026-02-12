نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 12 فبراير شُبَاط (رويترز) – عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس عن أمله في أن تسهم جهود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان قبل مغادرته واشنطن إنه عبر خلال اجتماعه مع ترامب عن “شكوك عامة”، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )