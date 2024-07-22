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نتنياهو يتوجه لواشنطن ويقول إسرائيل ستظل حليفة لأمريكا بغض النظر عمن سيخلف بايدن

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستكون الحليف الأقوى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عن الفائز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاء تصريح نتنياهو قبل السفر إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها نتنياهو لأهم حليف دولي له منذ توليه ولاية سادسة كرئيس للوزراء في نهاية عام 2022، وهو أمر لم يحدث من قبل. لكن زيارته يطغى عليها قرار الرئيس جو بايدن عدم الترشح لإعادة انتخابه.

وذكر نتنياهو أنه سيتوجه بالشكر إلى بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل خلال مسيرته وسيبحث معه قضايا مثل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومواجهة إيران ووكلائها في المنطقة.

ومن المقرر مبدئيا أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع بايدن يوم الثلاثاء إذا تعافى الرئيس من كوفيد-19، ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

وقال نتنياهو لصحفيين قبل إقلاع الطائرة “سأخبر أصدقائي في كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بأنه بغض النظر عمن سيختاره الشعب الأمريكي رئيسا مقبلا له، فستظل إسرائيل حليف أمريكا القوي والأساسي في الشرق الأوسط”.

وأضاف “في هذا الوقت من الحرب والضبابية، من المهم أن يعلم أعداء إسرائيل أن أمريكا وإسرائيل تقفان معا اليوم وغدا ودائما”، مشيرا إلى أنه يريد “توطيد دعم كلا الحزبين، المهم للغاية لإسرائيل”.

وبعد أشهر شهدت فتور العلاقات مع واشنطن بشأن طريقة إدارة الحرب الإسرائيلية على غزة، تمثل الزيارة منطلقا لنتنياهو لمحاولة إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يركز خطابه أمام الكونجرس على تنسيق تعامل إسرائيل والولايات المتحدة مع الوضع المضطرب في الشرق الأوسط حيث يتزايد خطر امتداد نطاق حرب غزة لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

ومن المرجح أن يكون الخطاب بنبرة أقل حدة من الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونجرس في عام 2015، عندما انتقد تحرك الرئيس آنذاك باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

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