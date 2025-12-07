نتنياهو يستبعد اعتزال السياسة إذا حصل على عفو رئاسي

القدس 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه لن يعتزل الحياة السياسية إذا حصل على عفو رئاسي في محاكمته المستمرة منذ سنوات بتهم فساد.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم اعتزال الحياة السياسية إذا حصل على عفو، أجاب نتنياهو “لا”.

وطلب نتنياهو الشهر الماضي من الرئيس إسحق هرتسوج العفو عنه إذ قال محامو رئيس الوزراء إن المثول المتكرر أمام المحكمة يعوق قدرة نتنياهو على إدارة شؤون الحكم وإن العفو سيعود بالنفع على إسرائيل.

ولا يُمنح العفو في إسرائيل عادة إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو خلال إجراءات المحاكمة.

ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب مخالفات وسط اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقال محاموه إنه لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا ما اختتمت، ستنتهي بتبرئته تماما.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوج حثه فيها على النظر في منح رئيس الوزراء عفوا، وذلك قبل أن يقدم نتنياهو طلبه بالعفو.

ويقول بعض السياسيين الإسرائيليين المعارضين إن أي عفو يجب أن يكون مشروطا باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب. فيما يقول آخرون إن على رئيس الوزراء الدعوة أولا إلى إجراء انتخابات وطنية، والتي من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر تشرين الأول 2026.

