نتنياهو يسحب ترشيحه لقائد البحرية السابق لتولي رئاسة الشاباك

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القدس (رويترز) – قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن نتنياهو سحب ترشيحه لقائد البحرية السابق إيلي شارفيت لرئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد يوم واحد فقط من ترشيحه.

وذكر البيان أن نتنياهو شكر شارفيت على قبول الترشيح، “لكنه أبلغه بأنه يعتزم دراسة مرشحين آخرين بعد مزيد من التفكير”، دون إبداء أي أسباب أخرى للقرار ولم يسم أي مرشح آخر.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن شارفيت شارك في الاحتجاجات الضخمة التي هزت إسرائيل في 2023 بسبب مساعي نتنياهو للحد من سلطة المحكمة العليا وإصلاح القضاء.

وقال شارفيت في بيان إنه وافق على تولي رئاسة الشاباك وإن لديه ثقة كاملة بقدرته على مواجهة “التحديات المعقدة التي نشأت في هذه الأيام”.

وجاء ترشيح نتنياهو لشارفيت في خضم نزاع مرير حول رئيس الشاباك رونين بار.

وتعطلت عملية إقالة بار، الذي يشرف على التحقيق في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر وعدد من المعاونين في مكتب نتنياهو، بسبب أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا التي ستنظر في القضية الأسبوع المقبل.

وأثار تحرك نتنياهو لإقالة بار، أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على عودة الرهائن من قطاع غزة، مظاهرات حاشدة من المحتجين الذين يتهمون رئيس الوزراء بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية لتحقيق أهداف سياسية.

ورفض نتنياهو ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” الذي تجريه الشرطة والشاباك، ووصفه بأنه حملة ذات دوافع سياسية. وقال إنه فقد ثقته ببار، وحمّل الشاباك مسؤولية الإخفاق المخابراتي الذي أدى إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي اندلعت بسببه حرب غزة.