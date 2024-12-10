نتنياهو يهاجم الإعلام أثناء الإدلاء بأقواله في محاكمته بالفساد

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من معيان لوبيل

تل أبيب (رويترز) – أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقواله أمام محكمة في تل أبيب يوم الثلاثاء لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه مستهدف من الإعلام بسبب سياساته الأمنية المتشددة.

ونتنياهو (75 عاما)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبا منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.

ويأتي إدلاء نتنياهو بأقواله في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على غزة وتواجه تهديدات جديدة محتملة جراء الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة.

وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يجب أن يدلي بأقواله ثلاث مرات في الأسبوع، مما سيجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب في وزارة الدفاع على بعد دقائق من مقر المحكمة.

وهاجم نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحفيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية “انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة… لكن أنا أيضا رئيس وزراء… أقود البلاد في حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين”.

ويتهم ممثلو الادعاء نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيقل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزك تيليكوم إسرائيل مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق.

ونتنياهو متهم أيضا بالتفاوض على صفقة مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إيجابية مقابل إصدار تشريع يبطئ من نمو صحيفة منافسة.

ونفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته. ووقف داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله في الصباح.

وقال “لو كنت أريد تغطية جيدة، كل ما كان علي فعله هو الإشارة إلى حل الدولتين… لو كنت قد تحركت خطوتين إلى اليسار لحظيت بالإشادة”.

وصور نفسه في إجابات طويلة على أنه مدافع قوي عن أمن إسرائيل، وأنه يقاوم ضغوطا من قوى دولية ووسائل إعلام محلية معادية.