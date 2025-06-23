نجل الشاه الأسبق يحذّر الغرب من منح القيادة في إيران “طوق نجاة”

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دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأسبق، الغرب إلى عدم منح القيادة في إيران “طوق نجاة” عبر اقتراح عقد محادثات في وقت يبدو أن “النظام ينهار” بعد ضربات إسرائيلية وأميركية، وذلك في مقابلة مع فرانس برس الاثنين.

وقال نجل الشاه الراحل محمد رضا بهلوي الذي أطاحته الثورة الإسلامية عام 1979 إن لدى القوى الخارجية الآن فرصة لاستغلال ما وصفها “لحظة (انهيار) جدار برلين” الإيرانية بعدما أضعفت الضربات الإسرائيلية الجوية المتواصلة منذ 11 يوما قادة الجمهورية الإسلامية.

وقال “لا يمكنني أن أتخيّل بأن نظاما تراجعت إمكانياته بشكل كبير وتعرّض عمليا إلى الإهانة، هو في مزاج يسمح له الدخول في مزيد من المحادثات”.

وأضاف رضا بهلوي (64 عاما) الذي كان وليا لعهد والده ويقيم حاليا في الولايات المتحدة، بأن الجمهورية الإسلامية اعتمدت “مرة تلو الأخرى… الخداع” في المفاوضات مع الغرب.

وتابع “هذا النظام ينهار… يمكنكم تسهيل الأمر عبر الوقوف هذه المرة معهم (الشعب)، لا عبر إلقاء طوق نجاة آخر لهذا النظام ليتمكن من البقاء”.

وأكد أن “نهاية النظام باتت قريبة.. هذه لحظة جدار برلين” الإيرانية، في إشارة إلى انهيار جدار برلين عام 1989 في حدث يرمز إلى سقوط الدكتاتوريات في شرق أوروبا، وأفضت تداعياته لانهيار الاتحاد السوفياتي.

– “تقارير موثوقة” –

تنفّذ إسرائيل ضربات جوية على إيران منذ 11 يوما بهدف معلن هو تدمير قدراتها الصاروخية والنووية، علما بأنها ضربت أهدافا أخرى أيضا.

وفجر الأحد، نفّذت الولايات المتحدة أيضا ضربات غير مسبوقة ضد إيران استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية، أبرزها منشأة فوردو شديدة التحصين لتخصيب اليورانيوم.

وما زال مكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي غير معروف، بينما لم يستبعد مسؤولون إسرائيليون احتمال قتله. ويقود خامنئي البلاد منذ العام 1989 عقب وفاة آية الله روح الله الخيميني الذي قاد الثورة الإسلامية.

وقال رضا بهلوي إن لديه معلومات تفيد بأن خامنئي متحصّن في ملجأ تحت الأرض “وللأسف يستخدم الناس دروعا بشرية”.

ولفت إلى أنه تلقى “تقارير موثوقة” بأن كبار المسؤولين وبعض الأفراد من عائلة المرشد الأعلى يبحثون عن طرق للفرار من إيران.

وأكد بأنه تلقى إشارات من منتسبين لقوات الأمن يبدون رغبتهم بالانضمام إلى المعارضة. وقال “بدأوا يتواصلون معنا من الجيش وأجهزة المخابرات”.

أعلن بهلوي في وقت سابق الاثنين إنشاء “قناة رسمية” تعد بمثابة منصة آمنة للتعامل مع الطلبات “المتزايدة” من شخصيات في الجيش والأمن والشرطة.

– “حشد أمّة” –

وبينما شدد بهلوي مرارا على أنه لا يسعى لتولي السلطة في إيران، أكد استعداده “لقيادة هذا التحول الوطني” الذي سينقل إيران إلى حقبة جديدة.

وأفاد بأن منظومة إيران الجديدة بعد السقوط المحتمل للجمهورية الإسلامية، ستقوم على مبادئ سلامة الأراضي والحرية الفردية وفصل الدين عن الدولة.

وأكد بهلوي الذي يقود واحدة من عدة حركات للمعارضة الإيرانية المعروفة بالخلافات في ما بينها بأن “الشعب الإيراني سيقرر في استفتاء وطني الشكل النهائي لهذه الديموقراطية المستقبلية التي نسعى إليها”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يرى نفسه رئيسا مستقبليا لإيران، رد بالقول إنه مستعد “لقيادة هذا التحول. لا أعتقد بأنني أحتاج إلى صفة للقيام بهذا الدور. الأهم هو بأن أكون شخصا قادرا على حشد أمّة”.

ولا يشمل جدول أعمال بهلوي أثناء زيارته إلى باريس أي اجتماعات مقررة مع مسؤولين فرنسيين، علما بأن الرئيس إيمانويل ماكرون حذّر من أن “السعي لتغيير النظام في إيران بالطرق العسكرية.. سيؤدي إلى الفوضى”.

لكن بهلوي لفت إلى أنه على اتصال مع حكومات، قائلا “أجرى أشخاص ضمن فريقي اتصالات على مختلف المستويات مع.. مختلف الجهات في أوروبا في أميركا”.

سجو/لين/كام