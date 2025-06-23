نجل شاه إيران الأسبق يحذّر الغرب من “إلقاء طوق نجاة” للقيادة الإيرانية (مقابلة مع ا ف ب)

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دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأسبق، الغرب إلى عدم إلقاء طوق نجاة للقيادة الإيرانية عبر اقتراح عقد محادثات في وقت يبدو أن “النظام ينهار” بعد ضربات إسرائيلية وأميركية، وذلك في مقابلة أجرتها معه فرانس برس في باريس الاثنين.

وقال نجل الشاه الراحل محمد رضا بهلوي الذي أطاحته الثورة الإسلامية عام 1979، “لا يمكنني أن أتخيّل بأن نظاما تراجعت إمكانياته بشكل كبير وتعرّض عمليا إلى الإهانة في مزاج يسمح له الدخول في مزيد من المحادثات”.

وأضاف رضا بهلوي الذي كان وليا لعهد والده ويقيم حاليا في الولايات المتحدة، بأن الجمهورية الإسلامية التي أجرى وزير خارجيتها عباس عراقجي محادثات مع نظرائه الأوروبيين في سويسرا الجمعة اعتمدت “مرة تلو الأخرى… الخداع” في المفاوضات.

وتابع “هذا النظام ينهار… يمكنكم تسهيل الأمر عبر الوقوف هذه المرة معهم (الشعب الإيراني)، لا عبر إلقاء طوق نجاة آخر لهذا النظام ليتمكن من البقاء”.

وأكد أن “نهاية النظام باتت قريبة.. هذه لحظة جدار برلين” الإيرانية.

تنفّذ إسرائيل ضربات جوية على إيران منذ 11 يوما بهدف معلن هو تدمير قدراتها الصاروخية والنووية، علما بأنها ضربت أهدافا أخرى أيضا. نفّذت الولايات المتحدة أيضا ضربات غير مسبوقة ضد إيران استهدف ثلاث مواقع نووية رئيسية، أبرزها منشأة فوردو شديدة التحصين لتخصيب اليورانيوم.

وما زال مكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي غير معروف، بينما لم يستبعد مسؤولون إسرائيليون احتمال قتله. ويقود خامنئي البلاد منذ العام 1989 عقب وفاة آية الله روح الله الخيميني الذي قاد الثورة الإسلامية.

وقال رضا بهلوي إن لديه معلومات تفيد بأن خامنئي متحصّن في ملجأ تحت الأرض “وللأسف يستخدم الناس دروعا بشرية”.

ولفت إلى أنه تلقى “تقارير موثوقة” تفيد بأن كبار المسؤولية وأفراد ضمن عائلة المرشد الأعلى يبحثون عن طرق للفرار من إيران.

وقال “بدأوا يتواصلون معنا من الجيش وأجهزة المخابرات… سيرى الناس ذلك بشكل ملموس أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، رافضا التعليق على حجم هذه التحرّكات.

سجو/لين/كام