نجم الفنون القتالية ماكغريغور ينسحب من سباق الرئاسة الأيرلندية

3دقائق

أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور الاثنين سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في بلاده في تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدا أن “التزامه تجاه أيرلندا لا يتوقف عند هذا الحد”.

وكتب ماكغريغور (37 عاما) الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، في رسالة مطولة نشرت على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إنه اتخذ هذا القرار “بعد تفكير عميق، وبعد التشاور مع عائلتي، أسحب ترشيحي من هذا السباق الرئاسي”.

وأكد أن “التزامه تجاه أيرلندا لا يتوقف عند هذا الحد”، منتقدا قانون الانتخابات الذي يشترط موافقة 20 عضوا في البرلمان أو أربع سلطات حكومية محلية للمصادقة على الترشح.

وندد ماكغريغور، أحد الشخصيات البارزة في الحركة المناهضة للهجرة في أيرلندا، بـ”العجز الديمقراطي الذي يتعارض مع إرادة الشعب الأيرلندي، وخاصة +الأيرلنديين المنسيين+ الذين يشعرون بالتخلي عنهم وتجاهلهم من قبل سياسات النظام المقيتة”.

وأضاف “هناك الآن حركة واضحة ونشطة من الوطنيين الأيرلنديين الذين يعودون إلى جذورنا الثقافية والتاريخية، ويسعون إلى الحفاظ على أسلوب حياتنا الأيرلندي وحمايته (…). لا يمكن كبح جامح هذا التيار”.

واستقبل ماكغريغور بحفاوة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في آذار/مارس بمناسبة عيد القديس باتريك.

وأدين الرياضي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قضية اغتصاب مدنية. كما رُفعت دعوى قضائية ضده في المحكمة المدنية الفيدرالية الأميركية من قبل امرأة تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا في ميامي في حزيران/يونيو 2023.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأيرلندية في 24 تشرين الأول/أكتوبر لاختيار خليفة لمايكل هيغينز الذي يشغل هذا المنصب إلى حد كبير منذ عام 2011.

وترشح حتى الآن كل من كاثرين كونولي (يسار)، جيم غايفين من حزب فيانا فايل، وهيذر هامفريز من حزب فاين غايل، وهما حزبان في الائتلاف الحاكم من اليمين الوسط.

وفضلا عن ماكغريغور، أبدت شخصيات بارزة أخرى اهتمامها بالمنصب قبل انسحابها، مثل الموسيقي بوب جيلدوف.

ومن المتوقع أن يُقرر أكبر حزب معارض، وهو حزب شين فين اليساري القومي، في 20 أيلول/سبتمبر ما إذا كان سيُرشح مرشحه الخاص، أو سيدعم كونولي المستقلة التي تدعمها أحزاب يسارية عدة.

ولا يزال عدد من المرشحين المستقلين الآخرين يسعون الى الحصول على تأييد قبل الموعد النهائي في 24 أيلول/سبتمبر.

