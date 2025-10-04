The Swiss voice in the world since 1935
نص رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – فيما يلي نص رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي صدر يوم الجمعة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رد حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإن هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.

حركة المقاومة الإسلامية حماس – فلسطين

الجمعة 3 أكتوبر 2025

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية)

