هجمات بزوارق مسيّرة تضرب مرسى نفطيا روسيا في البحر الأسود

afp_tickers

6دقائق

تعرّضت منشأة نفطية روسية في أحد موانئ البحر الأسود لأضرار جسيمة السبت جراء هجمات بزوارق مسيّرة بحرية، وفق ما أعلنت السلطات، في حين تبنّت كييف ضربات استهدفت ناقلتي نفط من “الأسطول الشبح” الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه أوكرانيا ضغوطا شديدة على الصعيدين العسكري والسياسي. فالجيش الروسي يواصل التقدّم في شرق البلاد، بينما تهزّ إدارة فولوديمير زيلينسكي فضيحة فساد واسعة دفعت الرئيس الأوكراني الجمعة إلى إقالة أندريه يرماك، رئيس ديوانه وأحد أكثر مساعديه نفوذا.

وكان يرماك، واسمه الكامل أندريه بوريسوفيتش يرماك، أحد أهم أعضاء فريق الرئيس زيلينسكي. وتأتي إقالته بعد أسبوعين من الكشف عن فضيحة فساد كبرى في قطاع الطاقة.

قال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “قدم استقالته”، وشكره “على تمثيله الدائم لموقف أوكرانيا”. ثم ثبت رحيله بمرسوم.

وعلى مقلب آخر، تعرضت كييف لهجمات روسية بالطائرات المسيرة خلال ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

– استهداف ناقلتي نفط –

دبلوماسيا، توجه وفد من المفاوضين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة السبت برئاسة رستم عمروف، الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني لإجراء محادثات حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، وفق ما أعلن زيلينسكي.

وبينما تسعى كييف للاحتفاظ بأوراق يستخدمها في المفاوضات، استهدفت هجمات بزوارق مسيّرة بحرية في وقت مبكر من صباح السبت محطة نفطية رئيسية في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

ويُستخدم هذا المرفق لتصدير النفط الآتي من أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، الذي ينقل الخام من الحقول الكازاخية الواقعة على ضفاف بحر قزوين مرورا بالأراضي الروسية وصولا إلى البحر الأسود.

وقال كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم) الذي يدير نحو 1% من الإمدادات العالمية للنفط في بيان إن “مرسى الشحن رقم 2 تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة هجوم إرهابي موجّه بواسطة زوارق غير مأهولة”.

وأضافت الشركة أنّ “عمليات التحميل وغيرها من الأنشطة توقّفت، كما حُوّل مسار الناقلات إلى خارج المياه التابعة للمجمّع”، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف موظفيها أو المتعاقدين معها.

من جهتها، ندّدت وزارة الطاقة الكازاخية في بيان بالهجوم، معتبرة أنه “غير مقبول” ويشكّل “مخاطر على أمن الطاقة العالمي”.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا السبت مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود، على أساس أنهما كانتا تنقلان نفطا روسيا خاضعا للعقوبات.

وهز انفجاران الناقلتين، “فيرات” و”كايروس”، قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس “استهدفت مُسيرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي السفينتين وأصابتهما”. ونشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تُحدث انفجارات.

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو السبت إن الهجوم وقع داخل منطقة اقتصادية خاصة في البحر الأسود وليس في المياه الإقليمية التركية.

وتستهدف القوات الأوكرانية منذ أشهر مواقع نفطية ومصافي داخل روسيا في محاولة لضرب مصادر العائدات التي يستخدمها الكرملين لتمويل مجهوده الحربي.

– ثلاثة قتلى بضربات روسية –

من جهتها، تواصل موسكو شنّ هجماتها الليلية المكثّفة على أوكرانيا، مستهدفة بشكل خاص شبكة الطاقة.

وضربت طائرات روسية مُسيّرة العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها مجددا ليلة الجمعة والسبت، مستخدمة 36 صاروخا و596 مسيرة، بحسب الجيش الأوكراني.

وأسفرت تلك الضربات عن سقوط قتيلين في كييف، وآخر في محيط العاصمة، و30 جريحا على الأقل، وفق وزارة الداخلية. كما حُرم أكثر من 600 ألف شخص من الكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الكهرباء انقطعت في الصباح عن أكثر من 500 ألف مستهلك في كييف، وأكثر من 100 ألف في المنطقة المحيطة بالعاصمة، ونحو 8000 في منطقة خاركيف هذا الصباح.

وفي تقريرها اليومي، قالت القوات الروسية إنها استهدفت شركات تابعة للمجمّع العسكري-الصناعي الأوكراني وبنى تحتية للطاقة تغذّيه.

وقالت الصحافية الأوكرانية غالينا بوندارنكو لوكالة فرانس برس في كييف إن أحد الانفجارات أدى إلى تطاير شظايا داخل منزلها.

بور/ع ش/ص ك