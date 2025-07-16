هجمات بطائرات مسيرة توقف العمل بحقول نفط في كردستان العراق

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من نيرة عبد الله

بغداد (رويترز) – قالت حكومة كردستان العراق إن عددا من حقول نفط في الإقليم شبه المستقل توقفت عن الإنتاج بسبب تعرض بنيتها التحتية لأضرار كبيرة عقب هجمات بطائرات مسيرة ليوم ثالث يوم الأربعاء.

ولم يتسن التأكد من هوية الجهة التي نفذت الهجمات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

قالت شركة جلف كيستون بتروليم إنها أوقفت الإنتاج في حقل شيخان، أحد أكبر الاكتشافات النفطية في إقليم كردستان العراق، بسبب هجمات في محيط الحقل.

وقررت الشركة إيقاف الإنتاج مؤقتا واتخذت إجراءات لحماية الموظفين احترازيا. وذكرت في بيان أن أصولها لم تتأثر.

ترتبط جلف كيستون بعقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لتقاسم الإنتاج، إذ تحوز حصة تشغيلية 80 بالمئة في رخصة حقل شيخان الذي يبعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة أربيل.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق “مواقع نفطية في طاوكي وبيشخابور وعين سفني ضمن إدارة زاخو المستقلة وقضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، تعرضت صباح يوم الأربعاء إلى سلسلة هجمات إرهابية بطائرات مسيرة مفخخة”.

وقالت الوزارة إن الهجمات تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كردستان وإثارة المخاطر على سلامة العاملين المدنيين في القطاع النفطي.

وأعلنت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، التي تشغل حقلي طاوكي وبيشكابير بمنطقة زاخو الحدودية المتاخمة لتركيا، إيقاف الإنتاج مؤقتا بعد انفجارات لم تسفر عن إصابات.

وقالت الشركة “نعكف حاليا على تقييم الأضرار، وتتوقع الشركة استئناف الإنتاج فور اكتمال التقييم”.

انخفضت أسهم (دي.إن.أو) بنحو خمسة بالمئة بعد الهجوم وتتجه لتسجيل أسوأ أداء منذ 25 يونيو حزيران.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان على فيسبوك إن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات ملغومة دون أن تؤدي إلى إصابات لكنها تسببت في أضرار مادية.

كما تعرض حقل عين سفني النفطي، الذي تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمحافظة دهوك شمال العراق.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وأوقف هجوم بمسيرة يوم الثلاثاء الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق قبل ساعات فقط من توقيع الشركة الأمريكية المشغلة له اتفاقا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

وقالت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الاثنين في حقل خورملة النفطي بالقرب من أربيل في كردستان العراق مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.