هجمات جديدة بالطيران المسيّر على ثلاثة حقول نفطية في شمال العراق (رسمي)

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أعلن إقليم كردستان العراق الأربعاء تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة.

بذلك، تكون خمسة حقول نفطية في كردستان العراق تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع. وأتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان “صباح الأربعاء بين 06,00 (03,00 ت غ) و06,15 (03,15 ت غ)، تم شن هجوم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO” النروجية “في بيشخابور في إدارة زاخو المستقلة” في محافظة دهوك بشمال العراق.

وأشار كذلك إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة “في الساعة 07,00 (04,00 ت غ) (…) في تاوكي على حدود إدارة زاخو المستقلة” من دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بيان لاحق، أورد الجهاز “في الساعة 07,14 (04,14 ت غ)، تم شن هجوم عبر طائرة مسيرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأميركية في باعدرا في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك”، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين قرب مطار أربيل الدولي، فيما استهدفت مسيّرتان في وقت لاحق حقل خورمالا النفطي بمحافظة أربيل.

وجاءت الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023 بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

ودانت رئاسة إقليم كردستان الثلاثاء الهجمات، محمّلة “الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولية اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، والكشف عن الجهات المنفذة ومحاسبتها وفق القانون”.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء بفتح تحقيق “فوري وموسّع لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين”، حسبما أفاد المتحدث باسمه صباح النعمان في بيان.

ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد نزاعات وحروب استمرت أربعة عقود. ويستعدّ لإجراء انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ستر-رح-كبج/غ ر