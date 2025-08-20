هجوم كبير لحركة حماس على جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه قتل نحو عشرة مقاتلين من حماس في جنوب قطاع غزة أثناء تصديه لهجوم كبير نفذته كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس التي أكدت بدورها أنها قتلت وأصابت عددا من الجنود الإسرائيليين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهجوم يُعدّ غير مسبوق من حيث حجمه ضد الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء في بيان الجيش “اليوم، قرابة الساعة التاسعة صباحا (06,00 ت غ)، خرج أكثر من 15 إرهابيا من فتحات نفق قرب موقع متقدم للكتيبة 90 في جنوب خان يونس”.

وأضاف أن المهاجمين “نفذوا هجوما مركبا بإطلاق النار وصواريخ مضادة للدبابات باتجاه الموقع. وقد تم القضاء على عدد منهم خلال محاولتهم التسلل إلى الموقع في اشتباكات مباشرة وضربات جوية مساندة”.

وأوضح البيان أن “جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة”، مؤكدا أن الجيش قتل “10 إرهابيين” في المجمل، ونشر صورا لضرباته الجوية.

وأشار البيان إلى أن ثمانية مقاتلين آخرين تمكنوا من الانسحاب إلى النفق “الذي خرجت منه المجموعة. الحدث ما زال مستمرا، والقوات تواصل عملياتها لتحديد مواقعهم والقضاء عليهم”.

وقال دورون كدوش، الصحافي المتخصص في الشؤون الدفاعية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم يُعدّ “استثنائيا” منذ بدء الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم استهدف خطف جنود، في وقت يُناقش فيه مقترح اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان أن “تمكن مجاهدو القسام صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة .. حيث اقتحم مجاهدو القسام الموقع واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع ميركفاه4 بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين105”.

وأضافت الكتائب إنها استهدفت “عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال”، مشيرة إلى اقتحام المنازل بعد تثبيتها بالأسلحة والذخائر و”الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر” بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم استمر “عدة ساعات”، وإلى قنص مقاتلي القسام خلاله قائد دبابة. كما قام أحد مقاتليها بتفجير نفسه “في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي نفى، ردا على سؤال وكالة فرانس برس، ذلك، لا سيما ما يتعلق بوقوع هجوم انتحاري أو محاولة خطف جنود.

