هرتسوج: الحرب مع إيران تحتاج إلى “نتيجة نهائية” وليس جدولا زمنيا محددا

10 مارس آذار (رويترز) – لم يقدم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الثلاثاء جدولا زمنيا لانتهاء الحرب مع إيران وقال لصحيفة بيلد الألمانية “نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفسا عميقا ونصل إلى النتيجة النهائية”.

وأضاف هرتسوج أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تغير شكل الشرق الأوسط برمته. ودافع عن الضربات على مواقع النفط الإيرانية باعتبارها وسيلة لسلب أموال “آلة الحرب” في طهران.

ونُشرت المقابلة وقت تقصف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بما وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وإيرانيون على الأرض بأنها أقوى غارات جوية في الحرب، على الرغم من رهانات الأسواق العالمية على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء الحرب قريبا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وقت سابق إن إسرائيل لا تخطط لحرب لا نهاية لها وتجري مشاورات مع واشنطن حول موعد إنهائها.

وقال هرتسوج لصحيفة بيلد “الإيرانيون هم الذين ينشرون الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة والعالم. لذا أعتقد أننا إذا قمنا بقياس كل شيء بواسطة عداد السرعة، فلن نصل إلى أي مكان. نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفسا عميقا ونصل إلى النتيجة النهائية”.

وأضاف أن القضاء على التهديد الإيراني “سيمكن النظام بأكمله في المنطقة من التنفس مرة أخرى فجأة والتطور أكثر. وهذا أمر رائع”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )