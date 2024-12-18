هوندا: الاندماج مع نيسان محتمل لكن “لم يتقرر شيء” بعد

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أعلن متحدث باسم “هوندا” الأربعاء أنّ الاندماج بين المجموعة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات ومنافستها “نيسان” هو أحد الاحتمالات التي تتمّ مناقشتها حاليا بين المجموعتين اليابانيتين لكن “لم يتقرّر شيء” بعد.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس “نحن نناقش احتمالات التعاون بين هوندا ونيسان في المستقبل ضمن مجموعة واسعة من الميادين وفي مجالات مختلفة، وهذه الاحتمالات تشمل التقارير الأخيرة، لكن لم يتقرّر أيّ شيء بعد”.

وأتى هذا الإعلان بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام يابانية عديدة ومفادها أنّ المجموعتين على وشك أن تبدآ محادثات اندماج للتنافس مع تيسلا وشركات أخرى في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وإثر هذه المعلومات قفز سعر أسهم نيسان في بورصة طوكيو للأوراق المالية بأكثر من 20% خلال جلسة التعاملات الأربعاء، مما دفع ببورصة طوكيو لوقف التداول بهذا السهم.

وبحسب صحيفة نيكاي المالية اليابانية فإنّ هوندا ونيسان تدرسان تشكيل مجموعة قابضة تضمّ إليهما ميتسوبيشي موتورز التي تعدّ نيسان أكبر مساهم فيها.

وإذا قيّض لهذه المجموعة القابضة أن ترى النور فستصبح عندها واحدة من أكبر مجموعات السيارات في العالم، بحسب الصحيفة نفسها.

وفي حين كان سهم نيسان يحلّق في البورصة كان سهم هوندا يتراجع إذ بلغت خسائر قرابة الساعة 00,16 ت غ حوالى 2,76%.

وتراجع سهم هولندا بسبب الأعباء المادية التي تواجهها نيسان بعدما أعلنت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستلغي 9000 وظيفة من قوتها العاملة في العالم وستخفّض قدراتها الإنتاجية وذلك للتكيف مع تراجعات واضحة في مبيعاتها.

بور/بم