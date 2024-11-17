هيئة بحرية: سفينة قبالة اليمن تبلغ عن سقوط صاروخ بالقرب منها في البحر الأحمر

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلا بحريا إلى الغرب من المخا في اليمن أبلغت يوم الأحد عن سقوط صاروخ بالقرب منها.

ولم تذكر الهيئة اسم السفينة أو مالكها لكنها نقلت عن ضابط أمن الشركة المالكة قوله إن السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى الميناء التالي.

ويهاجم مسلحو حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في حربها المستمرة منذ عام في غزة.