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هيئة بريطانية ترغم “زارا” على سحب صورتين لعارضتين نحيفتين للغاية

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أمرت هيئة تنظيم الإعلانات البريطانية مجموعة زارا الإسبانية للأزياء بإزالة صورتين من موقعها الإلكتروني اعتبرتهما “غير مسؤولتين” لتصويرهما عارضتي أزياء “نحيفتين بشكل غير صحي”، وفق قرار نُشر الأربعاء.

وكتبت هيئة معايير الإعلان (ASA) في قرارها أن هاتين الصورتين المنشورتين في قوائم عرض مرتبطة بصفحات المنتجات، “يجب ألا تظهرا بالشكل المشتكى منه”، مطالبة “زارا” بالتوقف عن استخدام صور عارضات أزياء “نحيفات بشكل غير صحي”.

واعتبرت هيئة معايير الإعلان أن إحدى الصورتين، وتُبيّن عارضة أزياء ترتدي قميصا واسعا، فيها “تركيز” حول عظمة الترقوة التي تبرز بشكل واضح.

كما أن وضعية العارضة، “إلى جانب ارتدائها بلوزة فضفاضة”، تعطي “انطباعا” بأن ذراعيها وكتفيها وصدرها “نحيفة للغاية”.

أما الصورة الثانية فتُظهر عارضة أزياء ترتدي فستانا قصيرا، بوجه “هزيل قليلا”، وعظمة ترقوة “بارزة بشكل واضح”، وساقين “نحيفتين للغاية”.

وأشارت “زارا” خلال التحقيق إلى أنها اتبعت التوصيات البريطانية، وطلبت من العارضتين المعنيتين “شهادة طبية تثبت سلامتهما الصحية” قبل توظيفهما.

وقال ناطق باسم “زارا” في المملكة المتحدة الأربعاء “نحن ملتزمون بالمحتوى المسؤول ونتّبع إرشادات وضوابط صارمة في اختيار العارضات وتصويرهن”، مؤكدا أن الشركة أزالت الصورتين.

وكانت هيئة معايير الإعلان في بريطانيا أزالت في وقت سابق هذا العام صورا ضمن حملات لـ”نكست” و”ماركس آند سبنسر” في قضايا مشابهة.

زاب/جك/ب ح

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