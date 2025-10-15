واشنطن تحذر من عواقب تقييد بكين تصدير المعادن النادرة على العالم

4دقائق

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء أن الضوابط التي تفرضها بكين على تصدير المعادن النادرة ستسيء للعالم بأسره، وليس فقط الولايات المتحدة.

وقال بيسنت في مؤتمر صحافي “لا تنخدعوا، إنها الصين في مواجهة بقية العالم”.

مع ذلك، قال إنه “متفائل” بشأن المحادثات مع بكين.

وقال بيسنت عبر قناة “سي ان بي سي” “نتحدث على مستوى عالٍ جدا الآن”.

وأضاف أن بحسب معلوماته، لا يزال الرئيس دونالد ترامب يخطط للقاء نظيره شي جينبينغ قريبا.

وقال “على حد علمي، الرئيس ترامب يؤيد ذلك”.

وكان ترامب تحدث عن لقاء مع شي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر في كوريا الجنوبية، قبل أن يُعلن أنه لم يعد هناك أي سبب للقاء.

تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بشكل حاد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن جعل الصين هدفا رئيسيا في إطار حربه التجارية.

ثم جرت مفاوضات بين الطرفين على هدنة هشة، أدى فيها بيسنت دورا رئيسيا.

وتوعد ترامب بكين الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم الجمركية عليها بعدما قررت فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة.

وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% قريبا على المنتجات الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة. ثم هدد بوقف شراء زيت الطهي من الصين.

وفي مواجهة انتقادات الولايات المتحدة وأوروبا، دافعت الصين الأربعاء عن وضع ضوابط على تصدير عناصر المعادن النادرة، مؤكدة أنها تتماشى مع الممارسات الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان “تُطبّق الصين ضوابط وفقا للقانون لحماية السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وللوفاء بالتزاماتها الدولية، مثل منع الانتشار”.

وأضاف “هذا يتماشى أيضا مع الممارسات الدولية”.

وتابع “نحن حريصون على تعزيز الحوار والتبادلات مع كل الدول بشأن ضوابط التصدير، للحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية”.

– زيت الطهي –

وأعربت الصين الأربعاء عن أسفها لتهديدات ترامب بوقف واردات زيت الطهي إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحرب التجارية “لا رابح فيها”.

وانتقد الرئيس الأميركي الصين الثلاثاء لتوقفها عن شراء فول الصويا من الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قد ترد بوقف استيراد زيت الطهي من العملاق الآسيوي.

وقال لين جيان “لا رابح في حرب تجارية أو حرب تعرفات جمركية. إنها لا تخدم مصالح أحد”.

وأضاف في مؤتمر صحافي يومي “على الجانبين التفاوض لحل القضايا على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.

