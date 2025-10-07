وزارة خارجية قطر: كان يفترض أن توقف إسرائيل إطلاق النار بموجب خطة ترامب

أفادت وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء أنه كان من المفترض أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار في غزة بموجب خطة ترامب.

وقال الأنصاري، في رد على سؤال خلال مؤتمره الصحافي الدوري في الدوحة، “بالنسبة لوقف إطلاق النار. هذا سؤال يوجه لحكومة الاحتلال الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تتوقف فعلا عن إطلاق النار، إذا كان الكلام الذي قيل عن رئاسة الوزراء (الإسرائيلية) أن هناك التزاما بخطة ترامب” صحيحا.

ويصادف الثلاثاء الذكرى الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في وقت يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لوقف إطلاق النار بموجب خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف الأنصاري “لا شك لدي أن جولة المفاوضات… جميع الأطراف تدعم فيها بقوة للوصول إلى توافق، ولكن هناك الكثير من التفاصيل للوقوف عندها”.

تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في غزة برّا وجوا وبحرا، ما حوّل القطاع إلى أنقاض، فضلا عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، والتسبب بأزمة انسانية كارثية بلغت حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في الشمال خصوصا.

ومع دخول الحرب في غزة عامها الثالث تواجه كلّ من إسرائيل وحماس ضغوطا دولية متزايدة، ما دفع الطرفان إلى الموافقة على خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري وإطلاق حماس جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن “كل هذه النقاط هي بحاجة إلى تفسيرات تطبيقية على الأرض”.

رحّبت قطر السبت بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب.

تعرّضت الدوحة لهجوم إسرائيلي غير مسبوق في أيلول/سبتمبر استهدف مسؤولين من حركة حماس قُتل فيه خمسة من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.

وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة منذ العام 2012 بمباركة من واشنطن.

وأشار الأنصاري إلى أنه “بالنسبة لمستقبل مكتب حماس من المبكر الآن الحديث عنه”.

