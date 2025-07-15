وزراء الخارجية الأوروبيون يأملون بالاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

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أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء أنها تأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن جولة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا بما في ذلك خفض سقف سعر صادرات موسكو النفطية.

وتعطلت الجولة الجديدة من العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا لأسابيع وسط خلاف مع سلوفاكيا حول خطط منفصلة لوقف تدريجي لواردات الغاز الروسي، ورفض مالطا تحديد سقف للسعر.

وقالت كالاس قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “نأمل بأن نعتمد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات اليوم أو غدا”.

وأضافت “آمل بأن يكون ذلك اليوم، ولكن لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به”.

وكان الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو المقرب من روسيا، لمح إلى احتمال تخليه عن معارضته بعد محادثات مع بروكسل بشأن خططها لقطع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027.

وقال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي يقترب أيضا من الاتفاق على خطة لخفض سقف سعر النفط الروسي المُصدر إلى دول ثالثة حول العالم.

وقالت كالاس للصحافيين إن الخطة “لا تزال قائمة”.

ويأتي ذلك رغم فشل حلفاء الاتحاد الأوروبي في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالموافقة على الخطة.

ووضع سقف للسعر مبادرة لمجموعة السبع تهدف إلى الحد من الأموال التي تجنيها روسيا من تصدير النفط إلى دول في أنحاء العالم.

ويهدف وضع سقف لسعر النفط الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا في 2022، إلى الحد من السعر الذي يمكن موسكو بيع النفط به حول العالم من خلال منع شركات الشحن وشركات التأمين التي تتعامل مع روسيا من تصدير ما يزيد عن هذا السعر.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، المرجح أن تحظى بدعم دول في مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا، سيحدد الاتحاد سعرا مرنا جديدا أقل من القيمة السوقية.

وبعادل هذا السعر حاليا 47,6 دولارا بحسب نقاشات داخلية في الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ديل/غد/الح