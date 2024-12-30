وزير الخارجية الأوكراني يدعو من دمشق إلى “إنهاء” الوجود الروسي في سوريا

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حضّ وزير الخارجية الأوكراني اندريه سيبيغا الاثنين في دمشق على “إنهاء” الوجود الروسي في سوريا، في إطار زيارة أجراها إلى البلاد هي الاولى منذ الإطاحة ببشار الأسد حليف موسكو، والتقى خلالها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقال سيبيغا خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني “نحن مقتنعون أنه من منظور استراتيجي، فإن إنهاء الوجود الروسي في سوريا سوف يسهم بمزيد من الاستقرار ليس فقط للدولة السورية الجديدة، لكن أيضا في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقطعت أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في العام 2022، إثر اعتراف سوريا بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم بعدما احتلتها من أوكرانيا.

وأضاف سيبيغا “خلال السنوات السابقة، عانى شعبانا كثيرا من النظامين الإجراميين الروسي والإيراني”، آملا “في أن تكون سوريا الجديدة دولة تحترم القانون الدولي، وبالتالي وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

ورأى أن “ذلك يفتح الطريق أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية والحوار السياسي وعمل البعثات الدبلوماسية” بين البلدين.

من جهته، قال الشيباني إن بلاده تتطلع إلى “شراكات استراتيجية” مع أوكرانيا “على الصعيد السياسي والاقتصادي وايضا الاجتماعي ولدينا أيضا شراكات علمية سوف نبدأها مع أوكرانيا من جديد”.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قبل المؤتمر الصحافي أن الشرع “يلتقي وفدا أوكرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية اندريه سيبيغا”.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده أرسلت 500 من الطحين إلى سوريا كمساعدات غذائية، تصل الثلاثاء.

وكتب على موقع إكس “ندعم الشعب السوري ليتخطى عقودا من النظام الديكتاتوري ويعيد الاستقرار والأمن والحياة الطبيعية إلى سوريا”.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن سورية رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهيا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وشكّل سقوط بشار الأسد ضربة بالنسبة لروسيا التي تخوض منذ العام 2022 حربا ضدّ أوكرانيا، وتملك قواعد عسكرية في سوريا التي دخلتها دعما للأسد منذ العام 2015.

ورغم كونهما أبرز حليفين لنظام الأسد، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه لا يريد قطيعة في العلاقات مع روسيا وإيران.

وقال إن “روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.

وتابع “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.

وتشهد دمشق منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر حركة دبلوماسية نشطة مع زيارة وفود عربية ودولية للإدارة الجديدة.

ستر-جوص/لو/دص