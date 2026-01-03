The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن بلاده رحبت بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض عليه وعزلته من منصبه.

وأضاف ساعر على منصة إكس “ترحب إسرائيل بالإطاحة بالديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية بين الدولتين”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

