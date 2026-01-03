وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية
3 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن بلاده رحبت بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض عليه وعزلته من منصبه.
وأضاف ساعر على منصة إكس “ترحب إسرائيل بالإطاحة بالديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية بين الدولتين”.
(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)