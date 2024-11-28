وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن قد تعاقب الجنائية الدولية

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براج (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الخميس إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وقالت إسرائيل إنها ستستأنف قرار المحكمة بالتحرك ضد نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وخلال زيارة لجمهورية التشيك قال ساعر إن دولا أخرى منزعجة أيضا من القرار.

وذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي “أعتقد أن واشنطن ستصدر قريبا جدا تشريعا ضد المحكمة الجنائية الدولية وكل من يتعاون معها”.

وأضاف أن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما “تحقق أهدافها” بإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتأكد من عدم سيطرة الحركة على القطاع.

وتابع أن إسرائيل لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة وأنه يعتقد أن السلام “حتمي” لكن لا يمكن أن يرتكز على “أوهام”.